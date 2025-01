Tesla Model Y, debutta in Cina il restyling

Tesla ha presentato in Cina il restyling della Model Y, l'auto del marchio più venduta nel Paese.

La vettura offre ora una percorrenza fino a 719 km e - nella versione a trazione integrale, per il momento l'unica disponibile - due motori, per una accelerazione da 0 a 100 km/k in 4,3 secondi. Le dimensioni: larga 2,2 metri, alta 1.62 e lunga 4.80 con interasse di 1.63.





Gli aggiornamenti hanno riguardato sia il design che il comparto tecnologico, con l'obiettivo di massimizzare l'efficienza e aumentare il comfort. Riprogettate sospensioni, ruote e pneumatici per una guida più fluida e silenziosa e una maggiore aderenza. Ridisegnate le linee: più morbide, migliorano efficacemente resistenza e prestazioni. A caratterizzare il posteriore, una firma luminosa a led che attraversa l'intera larghezza con una luce soffusa.

La plancia è dominata da un touchscreen da 15,4 pollici - migliorato per funzioni e reattività - in grado di riprodurre in streaming, quando l'auto è ferma, film, musica o giochi. Ai passeggeri della seconda fila è invece dedicato un touchscreen da 8 pollici.

Il portellone può sbloccarsi e sollevarsi automaticamente quando ci si avvicina, facilitando il ;;deposito dei bagagli.



All'interno, la seconda fila di sedili è ripiegabile elettricamente per raggiungere, in questa configurazione, di oltre 2.130 litri di capienza.

Sono state implementate anche le 'modalità cane', per mantenere una temperatura sicura e confortevole per gli animali domestici lasciati soli nel veicolo quando si scende dal veicolo, e la 'modalità campeggio', per avere un abitacolo veicolo caldo o fresco qualora si utilizzasse il veicolo come un microcamper. Da remoto è possibile monitorare il veicolo anche in caso di attività sospette, aprire le portiere, accendere il condizionatore e controllare la posizione dell'auto. Come sempre, gli aggiornamenti software avvengono via etere.

La garanzia sul veicolo in Cina è di 4 anni o 80mila chilometri, su batterie e motori 8 anni o 190mila km. Il listino di Tesla Model Y nel Paese parte da circa 35mila euro, il 5% in più rispetto alla precedente versione.

