Renault Twingo E-Tech Prototype, un nuovo design per gli interni

In occasione del Salone dell'Auto di Bruxelles, Renault svela il design interno di Twingo E-Tech Electric Prototype, la showcar che preannuncia il design del futuro veicolo di serie, la cui commercializzazione è prevista per il 2026.



Pur restando fedeli allo spirito della prima generazione per spaziosità e funzionalità, gli interni evocano le caratteristiche della prima Twingo. Nel dettaglio, la plancia ariosa, sospesa e cilindrica, coniuga estetica e funzionalità. Moderna ed essenziale, è dotata di driver display digitale da 7" e schermo multimediale centrale da 10,1" che, oltre alla connettività, aggiungono un tocco di freschezza ed energia all'esperienza a bordo, grazie ad una veste grafica inedita.

Come inedite sono le sellerie che traggono ispirazione dai motivi colorati della prima generazione e che si abbinano alla tinta di carrozzeria esterna, ripresa anche sui pannelli interni delle porte anteriori e sulla plancia lato passeggero. La panchetta posteriore può scorrere e piegarsi in due parti 50/50; che serva per offrire il massimo spazio alle gambe dei passeggeri, trasportare oggetti voluminosi o fornire un bagagliaio più spazioso, garantisce flessibilità e semplice utilizzo, accentuato dalla facilità di accesso della carrozzeria a 5 porte.

Il tetto panoramico garantisce che l'abitacolo sia illuminato da luce naturale, per una reale sensazione di spaziosità. Presentata per la prima volta al pubblico al Salone dell'Auto di Parigi, Twingo E-Tech Electric Prototype è una city car compatta che si ispira alla prima generazione dell'auto.

Le linee smussate e la modernità dei dettagli accentuano il suo carattere da monella. Con i fari LED in rilievo, come uno sguardo espressivo e felice, e la vivace firma Twingo al centro del portellone posteriore, reinventa lo spirito Twingo per una nuova era urbana senza compromessi.

Dalla presentazione della showcar al Salone dell'Auto di Parigi 2024 sono state, quindi, apportate diverse modifiche funzionali, a cominciare dalla parte inferiore del frontale in cui si cela una presa d'aria. Le estensioni dei passaruota posteriori sono state ridotte e i paraurti neri sono stati riprogettati mentre le maniglie delle porte anteriori non hanno più il bordo luminoso.

Proseguendo una storia iniziata oltre 30 anni fa, la showcar Twingo E-Tech Electric Prototype, progettata sulla piattaforma AmpR small, preannuncia il futuro veicolo di serie che sarà commercializzato nel 2026. Sviluppata da Ampere nel giro di soli due anni, con la volontà di offrire un prezzo d'ingresso inferiore a 20.000 euro, e prodotta in Europa, conferma l'obiettivo di Renault di rendere la mobilità elettrica accessibile a tutti.



