La Hyundai Ioniq 5 N DK Edition si svela al Salone di Tokyo

La Hyundai Ioniq 5 N ha portato la scossa elettrica nel mondo ad alte prestazioni della casa coreana, ma adesso una serie ancora più specialistica, dedicata al pilota di drifting giapponese, Keiichi Tsuchiya, noto come Drift King, sta per debuttare al Salone di Tokyo, precisamente nella giornata del 10 gennaio.

Questa versione particolarmente affilata, denominata DK Edition, svelata in un video sul canale ufficiale YouTube di Hyundai N, si distingue per una cura aerodinamica che evidenzia uno splitter anteriore in fibra di carbonio e, soprattutto, un'ala posteriore particolarmente ampia, oltre ad accenti verdi nella parte bassa della carrozzeria. Dello stesso colore anche le pinze dei freni, mentre sui cerchi è impressa la scritta DK Edition, in onore al noto Drift King, che è presente anche nel girato in questione.

Non si conoscono le specifiche tecniche, ma è lecito attendersi un ulteriore balzo in avanti nella dinamica di guida, già particolarmente apprezzata. Mentre non è chiaro se ci sarà un incremento di potenza rispetto ai 650 CV che la vettura in commercio riesce ad esprimere come valore di picco.



