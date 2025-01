Škoda Kamiq, debutta nel Regno Unito la Design Edition

Un livello intermedio tra l'entry-level SE Edition e il mid-level SE L Edition: si chiama Design Edition ed è il nuovo pacchetto che Škoda introduce a inizio 2025 nel Regno Unito.

Sulla base delle specifiche della SE Edition, la nuova Design Edition è dotata di cerchi in lega da 17 pollici, tetto e specchietti retrovisori neri e vetri privacy di serie.

All'interno, la Design Edition presenta sedili sportivi, con rivestimento in microsuede, volante sportivo a tre razze e finiture rosse sulla plancia. L'illuminazione ambientale, il rivestimento nero del poggiatesta e i pedali in alluminio completano le specifiche dell'abitacolo.

La nuova Kamiq Design Edition è disponibile con due motori e tre opzioni di trasmissione. I motori 1.0 TSI 95 CV e 1.0 TSI 116 CV sono dotati di serie di un cambio manuale, mentre l'unità di maggiore potenza è disponibile anche con un cambio automatico DSG a sette rapporti. I prezzi partono da 25.855 sterline (poco già di 31mila euro) per il modello 1.0 TSI 95 CV e salgono a 28.185 sterline (circa 34mila euro) per il modello 1.0 TSI 116 CV DSG. Gli ordini per il nuovo modello si aprono il 16 gennaio 2025 con le prime consegne previste in primavera.

