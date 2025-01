Ac Cobra, sportiva vintage solo per look e dinamica di guida

L'Ac Cobra roadster rinasce in chiave moderna, e ripropone la formula originale con una tecnologia evoluta, per adattarsi alle esigenze degli automobilisti di oggi che cercano le emozioni di ieri. Infatti, il design richiama quello dell'illustre antenata, così come l'abitacolo a 2 posti secchi, che unisce un look retrò a finiture di pregio e ad un'impostazione generale pensata per la guida.

Realizzata con un telaio in alluminio e con una carrozzeria in fibra di carbonio, che pesa meno di 50 kg, questa sportiva che sarà realizzata in 250 unità all'anno, è spinta da un V8 5.0, aspirato o sovralimentato, accoppiato ad un cambio manuale a 6 rapporti, o ad una trasmissione automatica a 10 marce. La potenza va dai 460 CV della variante ad aspirazione naturale, fino ai 663 CV della versione sovralimentata. Questa scatta da 0 a 100 km/h in 3,4 secondi e tocca i 278 km/h.

L'emozione della guida, oltre che dalla trazione posteriore, è alimentata anche da un peso contenuto in 1400 kg, e dal differenziale a slittamento limitato Torsen offerto in opzione.

Dal 2026, inoltre, secondo pistonheads.com, la gamma delle motorizzazioni della Cobra sarà ampliata da un 2 litri, anche se, al momento, non sono state riportate le caratteristiche del propulsore prescelto, mentre è noto che i V8 sono di origine Ford.

