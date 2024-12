Pick-up Chevrolet Colorado ZR2 strizza l'occhio al racing

Il pick-up, che è il veicolo preferito nel mercato nordamericano, si aggiorna per rispondere alle necessità pratiche - è il mezzo ideale per chi vive fuori dalle grandi aree metropolitane - ma anche per conquistare spazio commerciale alle Sedan, praticamente scomparse, alle hatchback, ai minivan e soprattutto ai suv che in vari sottosegmenti di mercato evidenziano segnali di rallentamento.





Ne è un perfetto esempio quanto ha fatto GM attraverso il marchio Chevrolet con il pick-up Colorado ZR2 che, affianca le versioni da lavoro WT e la più 'semplice' LT, e si posiziona per look, per contenuti e per prestazioni nella fascia dei modelli premium ad alte prestazioni.

In questo pick-up convivono infatti gli aspetti pratici che contraddistinguono un modello doppia cabina con ampio cassone, ma che elementi estetici - concentrati soprattutto nel frontale - che rimandano al mondo delle auto sportive e delle GM da competizione.

Colorado ZR2 può contare sulla 'spinta' e il comportamento di un motore a gasolio TurboMax da 2,7 litri che eroga 310 Cv - uno dei propulsori preferiti agli americani - e con un assetto che si basa su cerchi da 17 pollici con pneumatici da 33 pollici, su sospensioni ad alte prestazioni e ammortizzatori Multimatic DSSV. Il guidatore può sfruttare cinque modalità di guida selezionabili ed avendo a disposizione di un display touch centrale diagonale da 11,3 pollici e di un driver information center da 11 pollici.

