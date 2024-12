Novità 2025, da Panda a Lamborghini protagoniste le ibride

Nel 2025 l'automobile viaggerà a livello commerciale ad una velocità analoga a quella dei 12 mesi appena conclusi (lo dicono le previsioni degli analisti) ma imboccherà strade molto diverse per quanto riguarda il debutto di nuovi modelli e le loro tipologie.

In Europa, in particolare, al rallentamento delle vendite delle auto elettriche non corrisponderà affatto un vero e proprio colpo di freno sui lancio di nuove Bev. Lo dimostrano le introduzioni - fissate a calendario - di modelli 100% a batteria come la Renault 4 (potenze 120 o 150 Cv con 400 km di autonomia), come la Hyundai Inster (97 o 115 Cv e autonomia fino a 350 km).

Ma anche come la Kia Ev3 - appena lanciata - e modelli più esclusivi come le Porsche Boxster e Cayman 100% a batteria. E come la stessa Ferrari Elettrica, di cui non si conosce il nome che segnerà una tappa decisiva nella storia del Cavallino proprio nel 2025.

Ma il 'core business' nei prossimi dodici mesi sarà rappresentato da ciò che gli addetti ai lavori chiamano 'multipropulsione', con l'evidente scopo di continuare ad offrire agli utenti le auto di cui hanno bisogno, oggi come nei prossimi anni. Le grandi protagoniste del 2025 saranno dunque le ibride, molte delle quali costruite su piattaforme dual Energy, cioè adatte a unità ICE elettrificate o 100% a batteria.

E' il caso delle prossime Jeep Compass, che arriverà sia come ibrida da 136 Cv, come plug-in da 195 Cv e come elettrica con batteria da 97 kWh e autonomia fino a 700 km.

Sempre da Stellantis arriverà nel 2025 una delle novità più attese in Italia, la nuova Fiat 500 Hybrid, costruita a Mirafiori e derivata della attuale 500 elettrica e non dalla precedente generazione. Sotto al cofano dovrebbe esserci il benzina 1.2 da 100 Cv previsto anche per la seconda 'protagonista' del 2025, cioè la Grande Panda.

Per il lancio si dovrà attendere il prossimo luglio. In quell'occasione si scopriranno le tante 'invenzioni' legate alla digitalizzazione e alla connettività. E la sua anima tecnologica legata alla piattaforma Smart-Car di Stellantis, quella già usata dalla nuova Citroen C3. Previsto inizialmente il benzina 1.2 tre cilindri da 100 Cv abbinato ad una cambio automatico.

Gli appassionati del Biscione - sempre numerosi - potranno ampliare nel 2025 il loro sguardo oltre alla Tonale ed alla Junior. Tornerà infatti l'Alfa Romeo Stelvio, completamente riprogettata rispetto alla precedente.

Sarà costruita a Cassino sulla piattaforma STLA Large, una base che le permetterà anche di essere 100% elettrica (si parla di una versione Quadrifoglio con oltre 1.000 Cv di potenza) ma verrà proposta anche come ibrida. Visto che la piattaforma STLA Large è la stessa della nuova Dodge Charger non è escluso che Stelvio proponga nei livelli top il nuovo 6 cilindri in linea 3.0 da 550 Cv.

Tra i brand non italiani, il modello più atteso nel 2025 è certamente la nuova Dacia Bigster di segmento C, che sarà nelle concessionarie entro la prima metà dell'anno. Il posizionamento sarà quello tradizionale del brand del Gruppo Renault, cioè con un elevato controvalore a fonte di importanti contenuti e soluzioni tecnologiche d'avanguardia. Nella fascia 'premium' il 2025 porterà nelle concessionarie la nuova Mercedes CLA che utilizza l'inedita piattaforma MMA idonea ad ospitare motori elettrici (tecnologia 800 Volt) e ibridi. In quest'ultimo caso sotto al cofano ci sarà un nuovo 1.5 quattro cilindri con potenze di 136, 163 e 190 Cv. In calendario anche il debutto della nuova generazione del T-Roc, uno dei modelli di maggiore successo nella gamma di Volkswagen. Sarà costruita sulla piattaforma MQB Evo con motori 1.5 mild hybrid ed anche 2.0 turbodiesel.

Per i molti appassionati delle supercar (e per i pochi che possono permettersi di acquistarle) nel 2025 Lamborghini avvierà la produzione della Temerario, erede della Huracan. Anche in questo caso lo schema sarà ibrido plug-in con un V8 4.0 biturbo da 800 Cv affiancato da tre motori elettrici per una potenza complessiva di 920 Cv.



