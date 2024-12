Teaser nuovi interni per Mitsubishi Outlander 2025

In attesa dell'annunciato sbarco in Italia dell'attuale quarta generazione della Outlander, Mitsubishi propone interessanti aggiornamenti sul mercato Nordamericano al modello 2025 della sua Suv a sette posti.

In vendita negli Stati Uniti dal 2022, dove viene prodotta localmente nell'impianto di Franklin, in Tennessee, nata su una piattaforma condivisa con Nissan, l'attuale Outlander si prepara a ricevere il primo importante restyling, anticipato dalla filiale yankee della Casa nipponica con alcune fotografie che riguardano l'abitacolo della vettura, reso ancora più raffinato e curato nei dettagli.

"I punti salienti dell'aggiornamento - sottolinea la nota che ha accompagnato la diffusione delle prime immagini - includono interni ridisegnati con un nuovo design della console centrale più incentrato sulla facilità d'uso e sul comfort, nuovi colori, funzionalità aggiornate e un sistema audio significativamente avanzato, disponibile su tutti i livelli di allestimento".

Tra le novità per l'infointrattenimento spicca l'impianto hi-fi, firmato dalla Yamaha, dotato tra l'altro di sistema streaming on demand di tipo satellitare SiriusXM1. Inoltre, raccogliendo le critiche e gli appunti della clientela, i tecnici nipponici hanno apportato aggiornamenti al modello sia per quello che riguarda lo stile della carrozzeria sia per la guida in autostrada e in fuoristrada. Sono state così aggiornate le funzionalità di assistenza alla guida assicurata dai sistemi Adas. Per aumentare, invece, le performance del veicolo con le ruote fuori dall'asfalto è stato deciso di equipaggiare l'intera gamma con la trasmissione a trazione integrale Super-All Wheel Control (S-AWC).

Per quello che riguarda la garanzia, Outlander 2025 verrà proposta nel Nuovo Continente con una copertura standard di 5 anni/96.000 km, estensibile tramite il programma Mitsubishi Confidence a 10 anni/193.000 km.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA