Subaru, pronto al debutto il suv Forester Hybrid 2025

Con la Forester Hybrid 2025, la casa delle Pleiadi conferma il suo ritorno nel mondo dei suv crossover ibridi, combinando le più recenti tecnologie ibride con tutta la versatilità, l'affidabilità e le prestazioni tipiche dell'alimentazione a benzina. Il caratteristico sistema Subaru Symmetrical All-Wheel Drive si coniuga con un design e un'ingegneria eco-compatibili: due punti di forza della nuova edizione che promette di offrire un'interessante combinazione di efficienza e capacità, regalando una piacevole sensazione di guida ibrida.

Disponibile a partire dalla metà del 2025, la Forester Hybrid si baserà sulla Forester di sesta generazione ridisegnata che è arrivata all'inizio di quest'anno. Subaru offrirà anche la Forester Wilderness basata sulla precedente generazione che debutterà come model year 2025.

Il propulsore, secondo indiscrezioni, potrebbe avere una configurazione di nuova concezione, nota come Subaru Strong Hybrid che ha già debuttato su una Crosstrek Hybrid in Giappone e che combina una versione ottimizzata per l'ibrido del motore boxer da 2,5 litri tipico di Subaru con un motore elettrico e una batteria più potenti rispetto ai precedenti sistemi ibridi Subaru.

L'impianto elettrico è stato sviluppato da Toyota per la Crosstrek Hybrid lanciata in Giappone: il 2,5 litri boxer eroga 158 CV da solo, mentre il motore elettrico eroga 88 CV. La batteria ha una capacità di 1,1 kwh. Subaru non ha rivelato tutti i dettagli, ma ha dichiarato che la nuova Crosstrek Hybrid sarà sicuramente ancora più efficiente.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA