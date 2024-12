Toyota porta RAV4 Dark Side Performance al Tokyo Auto Salon

Toyota ha annunciato una importante presenza diretta e attraverso la divisione Toyota Gazoo Racing (TGR) al Tokyo Auto Salon in programma dal 10 al 12 gennaio.

Allo stand principale alla Makuhari Messe Toyota svelerà il concept futuristico RAV4 'Dark Side' Performance, che per il momento - è stato precisato - è solo uno studio di stile.

Si tratta di una proposta che sposta il baricentro del RAV4 dal mondo suv (anche off-road) a quello deunai modelli prestazionali da guidare solo sull'asfalto. Presenta grandi parafanghi allargati per ospitare una gommatura 100% stradale che aggiungono drammaticità a questo modello popolare anche in Europa.

Spicca anche la presenza di enormi prese d'aria angolari sulla parte anteriore ed elementi di illuminazione unici che circondano una griglia chiusa (elemento che farebbe pensare ad un sistema propulsivo elettrico) tanto che alcuni media giapponesi hanno ipotizzato che si tratti in una anticipazione del modello di serie GR RAV4.

Oltre al Dark Side Performance, Toyota presenterà al Tokyo Auto Salon un nuovo pacchetto Outdoor Lifestyle per il modello di serie RAV4. Al riguardo sono stati diffusi ancora meno dettagli ma una immagine promozionale mostra una grafica unica sulla parte anteriore, parafanghi svasati, un portapacchi e forse pneumatici scolpiti all-terrain.

Riflettori puntati al Tokyo Auto Salon 2025 anche sullo stand Toyota Gazoo Racing (TGR). Salvo ripensamenti dell'ultimo minuto Ii presidente del Gruppo Akio Toyoda - che ne mondo delle competizioni si fa chiamare Master Driver Morizo - terrà una conferenza stampa sul tema Car-making at Nürburgring, una modalità di collaudo che è il punto di partenza delle attività di TGR.

L'immagine ufficiale che è stata diffusa evidenzia, oltre a diversi modelli sportivi di Toyota, la presenza allo stand di due novità nascoste sotto i copriamo. E di questi debutti non si fa menzione nel comunicato.

Allo stand di TGR sarà presenta anche l'esposizione Land Cruiser Base per promuovere le proposte di personalizzazione della Toyota Land Cruiser, un'attività che finora era stata gestita separatamente da Toyota Auto Body Co.

