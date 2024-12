Alfa Romeo, in un video un particolare della nuova Stelvio

Dopo le varie ricostruzioni grafiche apparse in rete, ecco che in un video sulla pagina ufficiale di Instagram di Alfa Romeo si può scorgere una parte dei gruppi ottici posteriori di quella che, presumibilmente, sarà la nuova Stelvio. La seconda generazione della vettura a ruote alte del biscione, attesa per il 2025, sarà completamente nuova, e, a quanto pare, avrà le luci posteriori unite da una firma luminosa che attraverserà tutto il retro dell'auto per congiungerle, come vogliono le tendenze attuali.

Non ci sono altre notizie in merito, ma il dettaglio delle luci posteriori apparso in un video che saluta il 2024 ed annuncia importanti novità per il 2025, alimenta l'attesa per il secondo atto di un modello che ha riscosso successo sia per il design che per le doti dinamiche da riferimento nella categoria, degne del marchio Alfa Romeo.

Non sono trapelate altre informazioni, ma è chiaro che, avvicinandoci al momento del lancio, verranno svelati altri dettagli della vettura a ruote alte che in molti attendono con un design frutto del family feeling con la nuova Junior.



Il video di Alfa Romeo

