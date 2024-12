Novità Nissan e Nissan Motorsports al Tokyo Auto Salon 2025

Il prossimo Tokyo Auto Salon 2025, in programma dal 10 al 12 gennaio presso il centro espositivo della Makuhari Messe, avrà certamente due protagonisti nipponici che hanno annunciato di volersi 'alleare', Honda e Nissan.





Al di là delle conferenze e degli incontri che saranno certamente dedicati a questo tema di attualità, Nissan presenterà nel proprio stand e in quello di Nissan Motorsports & Customizing (NMC) numerose novità assolute, alcune delle quali riservate al mercato interno.

Nel padiglione espositivo 2-3 (West Hall) si potranno ammirare la Fairlady ZIl che è l'edizione 2025 della Fairlady Z con specifiche nordamericane. Gli ordini per questa sportiva sono stati aperti in Giappone nello scorso novembre 2024.

Esposta in tinta Wangan (Bayside) Blue, questo nuovo modello vanta prestazioni dinamiche e un design che fonde armoniosamente la tradizione con la tecnologia moderna.

Riflettori puntati anche sulla Nissan GT-R Nismo Special Edition che persegue le massime prestazioni nella storia della GT-R, incorporando il massimo della tecnologia racing, tra cui componenti del motore high tech e un cofano motore in fibra di carbonio esclusivo con rivestimento trasparente e condotto Naca.

Basata sulla Nissan Ariya e-4orce, arriva anche la Ariya Nismo che incarna la nuova generazione del design del reparto corse dedicata ai modelli 100% elettrici. Con l'esclusiva messa a punto Nismo, questa auto offre una maneggevolezza eccezionale, curve esaltanti e migliorata accelerazione.

Al Tokyo Auto Salon 2025 verrà esposta anche il concept R32EV, che è in pratica una iconica R32 Skyline GT-R (BNR32) convertita in EV da un team dedicato di ingegneri volontari presso Nissan. I lavori sono iniziati a marzo 2023, con aggiornamenti condivisi sui canali social media di Nissan.

Questa iniziativa mira a catturare e ricreare il fascino della BNR32 integrando l'elettrificazione moderna.

Legati egualmente al futuro e ai valori del passato i due concept X-Trail Unwind e X-Trail Remastered dotati di interessanti funzionalità. X-Trail Unwind si basa sull'attuale X-Trail con e-Power, personalizzato con un rimorchio amputabile, per creare uno spazio senza soluzione di continuità che trascende il confine tra interno ed esterno.

X-Trail Remastered parte invece da un X-Trail di precedente generazione per dimostrare che è possibile creare auto esclusive (in questo caso per godere il suono di dischi analogici) partendo anche da esemplari usati.

Su tutto spicca un concept Nissan Caravan pensato e realizzato per fornire supporto in caso di calamità e disastri naturali partendo dai feedback ricevuti dai clienti in merito al Disaster Support Mobile-Hub presentato a gennaio.

Rispetto a questo il design è stato rivisto concentrandoci sulla praticità. Il modello attuale presenta una batteria Leaf posizionata strategicamente, - per migliorare la funzionalità - per supportare le attività di soccorso per diversi giorni .

Ci sarà anche il brand Aura Autech che Nissan dedica ai modelli personalizzati ed esclusivi in ambito prestazionale.

Nissan esporrà due veicoli della gamma di modelli di punta, l'Aura Autech Sports Spec (che sarà presto annunciata) e la Serena Autech Sports Spec. Questi modelli combinano uno stile sportivo e raffinato con un'esperienza di guida esaltante, ognuno con carrozzeria, sospensioni, sterzo ed elettronica appositamente messi a punto per un coinvolgente equilibrio tra sportività e sicurezza.

