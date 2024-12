Spigolose e hi-tech da Toyota due maxi monovolume plug-in

Linee spigolose e hi-tech, configurazioni a sei o sette poste, le spaziose e lussuose monovolume Alphard e Vellfire si arricchiscono per la prima volta di una versione ibrida plug-in, ricaricabile alla spina.

Presentate in Giappone e per il momento in vendita nel Paese del Sol Levante, i due nuovi modelli testimoniano la volontà della Casa delle Tre Ellissi di proseguire nel cammino di elettrificazione della sua gamma, offrendo sempre più spesso varianti Phev in aggiunta alle ibride tradizionali.

Entrambi i modelli adottano una configurazione che abbina un benzina di 2,5 litri a un propulsore elettrico. Disponibili in configurazione a 6, 7 e 8 posti, con trazione anteriore o integrale, le due proposte nipponiche nelle varianti alla spina possono percorrere sino a 73 km a zero emissioni. Accreditate di 306 Cv di potenza massima, vantano consumi medi contenuti (16,7 km/l), ottenuti utilizzando, tra l'altro, le batterie agli ioni di litio di bordo anche per alimentare il climatizzatore.

Specchietto retrovisore digitale, con telecamera anteriore e posteriore, hi-fi JBL con 15 altoparlanti, sistema di intrattenimento posteriore con schermi da 14 pollici sono solo alcuni delle novità introdotte con la presentazione delle Phev, ai modelli rinnovati nel 2023.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA