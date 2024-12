Corvette ZR1 con pack ZTK Performance ha numeri da brivido

La Corvette ZR1 2025, grazie alla potenza di 1.064 CV ed alla coppia di oltre 1.100 Nm, erogati dal motore 5.5 V8 biturbo, è la più veloce Corvette di sempre, con uno scatto da 0 a 60 mph (0-96,5 km/h) coperto in 2,3 secondi. Merito del pacchetto opzionale ZTK Performance, che le consente anche di bruciare il quarto di miglio, la distanza preferita dai protagonisti di "Fast & Furious", in 9,6 secondi.

Mentre la velocità massima raggiunge, in pista, i 375 km/h, tanto che Johs Holder, chief engineer di Corvette, ha affermato che si tratta di una punta velocistica ineguagliabile da qualsiasi auto di produzione attuale con un prezzo inferiore al milione di dollari.

Gran turismo capace di offrire grandi performance in pista, la Corvette ZR1 con il pacchetto ZTK presenta elementi in fibra di carbonio che incrementano la deportanza di oltre 544 kg alla massima velocità, e calza pneumatici Michelin Pilot Sport Cup 2R per offrire la massima aderenza in accelerazione e in percorrenza di curva.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA