Chevrolet pensa al lancio della Bel Air, erede della Malibu

General Motors starebbe lavorando al lancio di una berlina quattro porte tre volumi denominata Bel Air - come l'iconica auto prodotta dal 1950 al 1975 - da proporre come model year 2026 nella famiglia Chevrolet per cercare di recuperare spazi in un segmento che è ora dominato dai modelli europei ed asiatici.

Con l'uscita di scala della Malibu, la cui ultima generazione era stata presentata nel 2015, Chevrolet non ha infatti oggi in gamma modelli diversi dalle sportive Corvette (Stingray, E-Ray, Z06 e ZR1), suv (Trax, Tahoe e Suburban) e pick-up (Colorado, Silverado, Silverado HD e Silverado EV).

Anche se su questo progetto, che dimostrerebbe l'importanza di presidiare segmenti 'normali' del mercato con auto ICE tradizionali, non esistono informazioni gli specialisti di Digimods hanno mostrato sul loro account di YouTube una interessante ipotesi del look che potrebbe avere la Chevy Bel Air dei prossimi anni.

Visto che questa nuova berlina dovrebbe sostanzialmente essere destinata alle famiglie, la credibile ipotesi dello stile colloca la Bel Air a cavallo tra le sedan che negli Stati Uniti vengono definite 'compatte' e le quattro porte di fascia dimensionale superiore, le stesse che sovente vengono utilizzate in quel mercato come taxi o vetture per la polizia.

