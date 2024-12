Nuova trazione integrale plug-in per Multivan e California

I nuovi Multivan e California introdotti da Volkswagen Veicoli Commerciali sul mercato possono contare anche sulla trazione integrale ibrida plug-in. Il sistema di propulsione ad alta efficienza combina la guida completamente elettrica con un'autonomia elevata e la massima trazione.

Il motore ibrido plug-in eroga una potenza di sistema di 180 kW (245 CV), mentre il sistema ibrido comprende un nuovo motore a quattro cilindri ad alta tecnologia (1.5 TSI evo2), un motore a trazione elettrica sull'asse anteriore e un secondo motore a trazione elettrica sull'asse posteriore. I due motori elettrici sono alimentati da una nuova batteria agli ioni di litio con una capacità energetica di 19,7 kWh, per un'autonomia elettrica fino a 95 chilometri per il Multivan e 91 chilometri per il California.

La trazione ibrida plug-in di seconda generazione trasforma il Multivan e il California in veicoli principalmente elettrici per l'utilizzo quotidiano. Volkswagen Veicoli Commerciali ha optato per una combinazione della trazione ibrida plug-in con un sistema di trazione integrale per fornire a entrambi i van una trazione perfetta, sia durante una gita che in viaggi di lavoro.

La trazione ibrida plug-in del Multivan e del California è un sistema completamente nuovo della seconda generazione di eHybrid. Un motore a benzina turbo high-tech 1.5 TSI evo2 è utilizzato nel nuovo Multivan eHybrid 4MOTION e nel California eHybrid 4MOTION.

Il motore a quattro cilindri da 130 kW (177 CV) è caratterizzato da innovazioni come il turbocompressore VTG (Variable Turbine Geometry) con un'efficiente iniezione ad alta pressione a 350 bar e il processo di combustione TSI-evo.

Quest'ultimo garantisce un'elevata efficienza del motore, che a sua volta riduce sia i consumi che le emissioni.

Rispetto a un sistema di propulsione ibrida plug-in con trazione anteriore o posteriore pura, a bordo del nuovo Multivan e del California eHybrid 4MOTION vengono utilizzati due sistemi elettronici di potenza e di controllo, invece di uno solo.

La nuova trazione integrale ibrida plug-in del Multivan e del California è una novità assoluta per tutto il Gruppo, in quanto combina per la prima volta il più recente sistema eHybrid della matrice trasversale modulare (MQB) con un ulteriore assale posteriore elettrico.

Nella versione eHybrid 4MOTION, il Multivan e il California partono sempre in modalità puramente elettrica, purché la temperatura esterna non scenda sotto i -28 gradi. Fino a una velocità di 65 km/h, il motore elettrico posteriore è sempre attivato per fornire l'assistenza all'avviamento alla trazione integrale.

La trazione elettrica sull'asse posteriore è disponibile anche quando la batteria è scarica, in quanto la potenza necessaria per il motore elettrico sull'asse posteriore viene generata automaticamente dal motore TSI e dal motore elettrico anteriore, che in questo caso funge da generatore.

Il Multivan e il California saranno costruiti insieme all'ID.

Buzz elettrico presso lo stabilimento tedesco Volkswagen Veicoli Commerciali di Hannover. .



