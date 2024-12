E' radicale l'intervento di Mansory sul Rolls-Royce Cullinan

Il tuner tedesco dal nome inglese Mansory, celebre per le sue trasformazioni 'fuori dalla norma' torna a lavorare dopo la versione Linea d'Oro sul Rolls-Royce Cullinan. Lo fa con una conversione completa basata sulla edizione 2025 del supersuv britannico, dall'aspetto ancora più esclusivo e aggressivo.





Le modifiche esterne che sono state apportate dalla Casa di Goodwood come parte del suo recente restiling del Cullinan, si legge nella nota del tuner britannico, sono state un'opportunità per i designer di Mansory per riprogettare molti componenti della carrozzeria.

Ed ottenere così una conversione ancora più radicale del supersuv, con un linguaggio di design che il comunicato definisce "ulteriormente perfezionato nei dettagli".

Il look che ne è risultato è indubbiamente molto 'forte', con prese d'aria più grandi nella grembialatura anteriore e altri nuovi stilemi che nel loro complesso - assieme al cofano completamente in carbonio - conferiscono al Rolls-Royce Cullinan un volto molto più dinamico.

Nuovo anche il layout delle luci diurna a Led che è stato inoltre esteso dai designer di Mansory nell'area del fascione anteriore ma anche 'specchiato' al centro. Questa disposizione delle luci, interrotta solo al centro, conferisce alla RR by Mansory un aspetto imponente, sottolineato dalla griglia del radiatore illuminata dall'interno.

L'aspetto laterale del Cullinan by Mansory cambia radicalmente per la presenza di minigonne di nuova concezione in combinazione con inediti flap sui passaruota anteriori e posteriori.

Tutto queste modifiche fanno apparire il supersuv Rolls-Royce più basso e allungato rispetto al modello di serie, con un look che diventa ancora più dinamico ed esclusivo soprattutto per effetto dei giganteschi cerchi FD 15 da 24 pollici che calzano pneumatici alte prestazioni 295/30 R 24.

Per accrescere la deportanza sull'asse posteriore, i designer Mansory hanno aggiunto uno spoilerino sul portellone posteriore originale, adattando la sua forma a quella della grembialatura.

Come di consueto per Mansory, tutte le parti di conversione della carrozzeria sono realizzate in carbonio pieno, disponibile con diversi disegni e, su richiesta, verniciabile anche in colori speciali.

Mansory offre anche un aggiornamento delle prestazioni per il Cullinan my 2025, con modifiche alla gestione del motore (è installata una nuova PowerBox) e un sistema di scarico sportivo ad alte prestazioni con possibilità di controllo delle alette.

Per la prima volta l'acquirente del supersuv Mansory può ora scegliere tra un sistema a due tubi con terminali di scarico esagonali montati centralmente o un sistema a quattro tubi con uscite ai lati. In entrambi i casi la disposizione dei terminali di scarico è ospitata in una specifica grembialatura posteriore in carbonio.

Entrambe le modifiche si traducono in nuovi dati prestazionali: il motore V12 cilindri del Cullinan passa da 600 a 720 Cv e la coppia massima aumentata da 900 a 1.050 Nm. Valori questi che permettono uno scatto 0-100 in soli 4,8 secondi, mentre la velocità massima rimane limitata elettronicamente a 250 km/h.

