De Tomaso P72, quasi pronto il primo modello di serie

La prima De Tomaso P72 con specifiche di produzione prende forma attraverso l'unione della carrozzeria con il telaio in fibra di carbonio e la meccanica, per cui si avvicina sempre di più il debutto ufficiale del modello definitivo. La veste esterna, che si rifà al prototipo da competizione P70, e presenta linee fluide impreziosite dalla fibra di carbonio, rappresenta la congiunzione tra passato e presente del marchio, ed è frutto di un lavoro di artigiani qualificati.

Al momento, si trova nella fase che precede la verniciatura per esaltare un vestito dal gusto retrò che ospita un V8 5.0 supercharged da 750 CV e 900 Nm di coppia massima accoppiato ad una trasmissione manuale a 6 rapporti, per esaltare il binomio uomo-macchina.

La supercar in questione sarà realizzata in soli 72 esemplari dal costo di 1,6 milioni di euro, riprende il concetto di guida in purezza delle auto da corsa di ieri, ma intende colmare il divario dinamico generazionale con le vetture ad alte prestazioni di oggi.



