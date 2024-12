Audi Q5 Sportback, al via gli ordini del suv coupé

È iniziata la prevendita di nuova Audi Q5 Sportback, in attesa del suo arrivo sul mercato previsto nel corso del secondo trimestre 2025 con prezzi a partire da 68.850 euro.

La seconda generazione del suv coupé dei quattro anelli rappresenta una sintesi di versatilità, efficienza e design muscolare. La gamma 100% ibrida si avvale della tecnologia mild-hybrid (MHEV) plus a 48 Volt, chiamata a supportare il motore a combustione contribuendo alla trazione in molteplici situazioni e riducendo consumi ed emissioni.

Gli interni rinnovati sono profondamente caratterizzati dall'innovativo palcoscenico digitale. Versatilità, dinamismo, tecnologia e sicurezza sono le caratteristiche incarnate da questo modello, capace di coniugare l'identità Q con la sportività delle linee di una coupé. Forte del successo del precedente modello, arrivato a rappresentare oltre il 65% delle immatricolazioni della famiglia Audi Q5, la seconda generazione di Audi Q5 Sportback è fortemente caratterizzata da un design ancora più muscolare, da interni radicalmente rinnovati e - analogamente a nuova Audi Q5 - dalla piattaforma modulare PPC (Premium Platform Combustion) dedicata alle auto con motore termico anteriore longitudinale. Alla tecnologia mild-hybrid (MHEV) plus a 48 Volt, chiamata a supportare il motore a combustione contribuendo alla trazione e riducendo consumi ed emissioni, si affiancano l' architettura elettronica E3 1.2, il sistema operativo Android Automotive OS e la seconda generazione della tecnologia Oled dedicata ai proiettori posteriori, inclusa nel pacchetto opzionale Tech Pro. Per gli interni sono 13 i pacchetti di personalizzazione, con la plancia che si contraddistingue per l'innovativo Audi Digital Stage.

Anche questo modello inoltre beneficia dell'interazione tra l'intelligenza artificiale: ChatGPT e l'assistente vocale.

Nuova Audi Q5 Sportback è disponibile con tre motorizzazioni, tutte caratterizzate dalla tecnologia MHEV plus a 48 Volt e dalla trasmissione a doppia frizione S tronic a 7 rapporti (2.0 TFSI da 204 CV, 2.0 TDI da 204 CV, cuore dell'offerta mentre al vertice della gamma troviamo il V6 3.0 TFSI MHEV plus da 367 CV con trazione quattro ultra). Nuova Audi Q5 Sportback è proposta con assetto standard o sportivo, nelle versioni Business Advanced ed S line edition.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA