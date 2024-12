RAM 1500 Ramcharger apre elettrificazione del marchio

Sarà il Ram 1500 Ramcharger ad autonomia estesa rispetto al Ram 1500 REV, il primo pick-up leggero elettrico a batteria di Stellantis che aprirà la spinta all'elettrificazione del marchio. Diversamente dai piani originali che prevedevano di lanciare il Ram 1500 REV nella prima metà del 2025, il debutto del 1500 Ramcharger è stato anticipato.

La decisione di lanciare per primo Ramcharger è stata guidata dall'interesse dei consumatori, dal mantenimento di un vantaggio competitivo nella tecnologia e dal rallentamento della domanda del settore di pickup BEV da mezza tonnellata.

Ramcharger sarà aperto agli ordini dei consumatori negli Stati Uniti nella prima metà del 2025, seguito dal lancio del Ram 1500 REV nel 2026. La disponibilità per i clienti europei sarà annunciata in un secondo momento.

L'impianto dove il veicolo verrà assemblato è quello di Sterling Heights (Michigan), che continuerà ad essere la sede principale della produzione del Ram 1500, comprese le versioni elettrificate e con motore a combustione interna, e svolgerà un ruolo chiave nel portare sul mercato questa tecnologia leader del settore.

Ram 1500 Ramcharger 2025 potrà contare su un'autonomia fino a 690 miglia (circa 1110 km), dotato di un pacco batterie da 92 kilowattora abbinato a un generatore di bordo da 130 kW, che invia energia ai moduli di azionamento elettrico anteriori da 250 kW e posteriori da 238 kW.

La ricarica bidirezionale da veicolo a veicolo e da veicolo a casa offre al Ram 1500 Ramcharger la flessibilità di ricaricare un altro veicolo elettrico a batteria Stellantis o di reimmettere l'energia in rete. I dati sulle prestazioni includono un tempo da 0 a 60 mph di 4,4 secondi, 663 cavalli e oltre 834 Nm di coppia, oltre alla capacità di traino fino a 14.000 libbre.



