Maserati Grecale Trofeo, potente V6 perfetto anche d'inverno

Riferendosi alla presenza del Grecale Trofeo e del suo V6 da 530 Cv, Maserati utilizza l'espressione 'un oggetto costruito intorno alla forza dirompente del motore'.

Niente di più corretto. Su strada (dove limiti e condizioni di traffico lo permettono) e in pista, Grecale Trofeo assicura infatti prestazioni inimmaginabili per un luxury suv di questa categoria, adatto a chi ama la sportività intesa come performance e come continua sfida personale.

Sotto al cofano della versione Trofeo - ricordiamolo - c'è il biturbo 6 cilindri da 3,0 litri che ruota attorno alla tecnologia Maserati Twin Combustion (MTC) che ha debuttato nel motore Nettuno della MC20 con tecnologia ereditata dalla Formula Uno, basata sull'architettura a precamera.

Con la propagazione delle fiamme, la combustione viene trasferita dalla precamera alla camera tradizionale tramite una serie di fori di dimensioni speciali. Il risultato è una combustione più rapida, standardizzata ed efficiente.

Rispetto alla MC20 Nettuno, Grecale Trofeo è inoltre dotata di una coppa dell'olio umida anziché secca a cui si aggiunge la disattivazione dei cilindri, con una tecnologia completamente riprogettata e ottimizzata.

In determinate condizioni di funzionamento, la bancata destra può essere disattivata, mantenendo l'intero sistema di distribuzione disattivato tramite un sistema di punterie collassabili.

Il risultato è un motore potente, ma anche altamente fluido nella sua erogazione, come serve quando si guida su fondi svolosi che potrebbero esaltare il carattere 'sovrasterzante' di questo modello. che unisce un carattere docile a prestazioni elevate a seconda delle condizioni di utilizzo su strada e in pista.

La 'forza del motore' è dunque uno dei punti di forza di Grecale Trofeo anche in condizioni difficili, come le strade innevate o ghiacciate. A patto di 'calzare' pneumatici invernali di adeguato livello (Pirelli PZero Winter 21 pollici) il luxury suv del Tridente continua a proporre la sua straordinarietà di poter essere guidata tutti i giorni e di alzare l'asticella - quando il guidatore lo desidera - verso il tradizionale mondo prestazionale delle Maserati.

Ricordiamo che rispetto alle versioni ICE di Grecale (GT e Modena) dotate del sistema di trazione integrale ELSD, Trofeo aggiunge un differenziale meccanico a slittamento limitato che lavora in sinergia con l'AWD per ottimizzare stabilità e controllo della trazione.

Nell'affrontare i tratti innevati più impegnativi - per intenderci quelli in cui l'altezza del manto bianco è tale da far 'spanciare' l'auto - Grecale Trofeo mette in campo la raffinata soluzione delle sospensioni pneumatiche in cui l'altezza degli elementi elastici, e quindi dell'assetto, è correlata alla modalità di guida utilizzata.

E' possibile selezionare sei livelli di regolazione delle sospensioni, tutti correlati alla regolazione del Drive Control.

L'escursione totale delle sospensioni pneumatiche è di 65 mm e si passa vanno da un'abbassamento di 35 mm in modalità parcheggio fino a un massimo di +30 mm in modalità Off-Road, che evidentemente lascia ampio spazio libero sotto a Grecale quando si deve affrontare neve profonda.

Grecale Trofeo non è però appagante e capace di assecondare perfettamente il guidatore solo su strada asfaltata o innevata.

Lo fa anche nelle manovre grazie al Park Pilot system di Bosch.

Il sistema Multi Camera System (Surround View 2D) si avvale di una centralina, 4 telecamere a corto raggio e da 12 sensori a ultrasuoni. Nello specifico, le telecamere offrono al conducente una panoramica a 360 gradi durante le manovre, mentre i sensori calcolano le distanze dagli ostacoli e monitorano lo spazio in fase di parcheggio. Inoltre, i sensori a ultrasuoni di cui è dotata Grecale assicurano - grazie al Mitigation emergency braking system di Bosch - l'esecuzione di una frenata di emergenza in retromarcia, fattore determinante durante la fasi di parcheggio.

Altra 'preziosità' di Grecale Trofeo che si apprezza particolarmente nella stagione invernale è il sistema di pulizia del parabrezza che Bosch ha sviluppato espressamente per questo modello. Alla base dell'impianto c'è la tecnologia reversing (che nascondo sotto il cofano bracci e spazzole del sistema) e che utilizza un motorino tergicristalli con elettronica integrata, in grado di adattarsi ai parametri di Grecale assicurando performance elevate. Inoltre è presente la tecnologia Jet Wiper grazie alla quale viene spruzzata dagli ugelli - che possono anche essere riscaldati - una adeguata quantità d'acqua direttamente davanti alla spazzola.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA