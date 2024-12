Svelati i primi bozzetti esterni di Škoda Enyaq SUV e coupé

Aggiornamenti in casa Škoda. La casa boema ha pubblicato i primi bozzetti del design degli esterni dell'aggiornamento di Enyaq SUV ed Enyaq Coupé, primo modello completamente elettrico della gamma. Il suv elettrico di casa Škoda lungo oltre 4,5 metri subisce un upgrade stilistico mostrando allineandosi agli elementi chiave del linguaggio Modern Solid, stile adottato per l'intera gamma del marchio ceco caratterizzato da linee semplici, pulite e moderne.

Nello specifico, sia per la versione SUV che per quella coupé, spiccano alcuni elementi tra cui: nel frontale il Tech-Deck face illuminata, che sostituisce la tradizionale calandra Škoda, il lettering Škoda in Unique Dark Chrome sul cofano che rimpiazza il logo, i gruppi ottici Matrix Led integrati nel nuovo paraurti e il design dei fari sdoppiati con la sezione superiore più sottile che si estende senza soluzione di continuità nei parafanghi. Infine, è disponibile il nuovo colore di carrozzeria in Olibo Green.

Trattandosi di un veicolo elettrico, sempre sia per la versione SUV sia per la Coupé, l'aerodinamica è stata migliorata, grazie alla sezione anteriore ridisegnata che contribuisce un miglior flusso dell'aria e, di conseguenza, a un'autonomia che permette di percorrere distanze maggiori con una singola carica. Anche il design del posteriore è stato aggiornato con il nuovo lettering, le tipiche luci a forma di C e le minigonne in tinta con la carrozzeria. L'arrivo sul mercato del restyling arriverà nell'arco del 2025.



