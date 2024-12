Suv elettrico Xiaomi SU7 Max si presenta a Milano

La nuova visione di Xiaomi di un futuro della mobilità in salsa 'smart' fa tappa a Milano con il nuovo SU7 Max. E' stata infatti inagurata in città, dove resterà fino al 6 gennaio in piazza Duca d'Aosta, l'esposizione della nuova vettura elettrica, arricchita da un esclusivo spazio dedicato ai numerosi prodotti Xiaomi.



L'elettrico SU7 Max arriva a Milano a quasi un anno dal debutto internazionale ed è uno dei motori della strategia 'Human x Car x Home' del marchio, tra visione innovativa e un futuro sempre più connesso, grazie all'ecosistema smart di Xiaomi che integra sempre più persone, auto e abitazioni.

"L'esposizione a Milano - ha dichiarato Michael Feng, General Manager Xiaomi Italia -è per noi un'occasione straordinaria per incontrare dal vivo il grande pubblico e i nostri partner, mostrando come Xiaomi stia rivoluzionando il rapporto con la tecnologia. Attraverso il nostro ecosistema integrato 'Human x Car x Home' apriamo le porte a un futuro in cui innovazione ed esperienza utente si fondono".

Per l'occasione, Xiaomi ha allestito, all'interno del Villaggio di Natale 'Senstation Winter', un progetto di Grandi Stazioni Retail, uno spazio che permetterà ai visitatori di immergersi in un universo tecnologico. Xiaomi SU7 Max è la protagonista, nei panni di una berlina full-size che unisce prestazioni ad un'anima green.

Grazie a tecnologie avanzate, tra cui motori elettrici di nuova generazione, batterie ultra-performanti, sistemi di guida autonoma e un abitacolo intelligente, Xiaomi punta a trasformare il concetto tradizionale di auto in uno spazio mobile pensato per migliorare le abitudini quotidiane.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA