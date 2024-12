Da Brabus Suv Mercedes-Benz GLC da 730 Cv

Grazie alla cura vitaminica messa a punto dalla Brabus la sportiveggiante Mercedes-Amg GLC 63 S E Performance si trasforma in una Suv compatta da sparo. Il preparatore di Bottrop ha, infatti, realizzato un'elaborazione che porta la potenza della vettura della Stella sino a 730 Cv, rendendola decisamente più grintosa anche dal punto di vista del design.

Il pacchetto di modifiche include un vasto elenco di opzioni per la personalizzazione interna. All'esterno è riconoscibile al frontale per le generose prese d'aria in fibra di carbonio sia per il raffreddamento del motore sia per i freni. Si tratta di un insieme di interventi che viene proposto con caratteristiche analoghe anche per i modelli Amg C63 e GT63.

Altri elementi distintivi di questa proposta sono lo spoiler anteriore e la fascia posteriore in fibra di carbonio, quest'ultima che ingloba i quattro scarichi e il diffusore centrale e i cerchi diamantati monoblocco dal design esclusivo che calzano pneumatici 275/35 ZR 22 all'anteriore e 315/30 ZR 22 al posteriore.

Il cuore del progetto è il lavoro svolto sulla power unit ibrida della Casa di Stoccarda: gli interventi hanno interessato solamente il propulsore a combustione interna. Il quattro cilindri turbo di 2,0 litri, grazie tra l'altro all'adozione della nuova centralina PowerXtra B20E-730, ha incrementato la sua grinta di 50 Cv, passando da 476 a 526 Cv a 6.300 giri al minuto, per una potenza complessiva che raggiunge appunto i 730 Cv (per la AMG GT il picco offerto è di 750 Cv). La coppia massima del benzina è stata innalzata di 100 Nm, passando da 545 a 645 Nm, per un valore massimo totale di 1.120 Nm. Nessun, intervento, appunto, sull'unità elettrica, montata sull'asse posteriore, capace di erogare 204 Cv e 320 Nm.

Equipaggiata con cerchi da 22 pollici, la Brabus GLC 730 adotta una trasmissione con cambio a 9 rapporti e trazione integrale. Il risultato di tanta potenza e tale configurazione tecnica si apprezza innanzitutto nelle doti di scatto e nella velocità di punta: 0-100 km/h in 3,3 secondi e 275 km/h.



