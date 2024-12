Maserati Grecale, suv che va oltre all'Everyday Exceptional

Quando venne svelato nel marzo 2022, Maserati definì il nuovo suv Grecale (in perfetta sintonia con le finalità del progetto) come un'auto di lusso che era Everyday Exceptional. Capace dunque di traferire il Dna del Tridente ma anche la modernità dei modelli di ultima generazione ad un'auto 'unica' ed emozionale da poter usare ogni giorno. Con il completamento della gamma e la crescita della 'maturità' di questo luxury suv, il claim originale ha potuto - sempre più - essere adattato a due concetti che ben si sposano con le capacità dinamiche e la sicurezza di ogni Maserati: Everywhere Exceptional ed anche Everyroad Exceptional.





Le caratteristiche di Grecale, che può vantare l'essere 'best in class' nella sua categoria sotto diversi aspetti (spazio interno, guidabilità, maneggevolezza, accelerazione e velocità di punta) sono infatti tali da renderlo perfetto in ogni situazione e su ogni tipo di strada.

Grecale - qualche che sia la motorizzazione ICE o elettrica - propone il giusto bilanciamento tra versatilità, eleganza, performance ed innovazione, garantendo sempre (ed anche ai normali guidatori, quelli che non scendono in pista con le auto Maserati più estreme) prestazioni di elevato livello, rispetto ambientale e allo stesso tempo confort e sicurezza.

L'attuale gamma del suv di lusso Grecale comprende la GT con un 4 cilindri mild hybrid da 300 Cv, la Modena con il 4 cilindri mild hybrid in taratura da 330 Cv, la top di gamma Trofeo con il V6, 3.0 da 530 Cv (derivato dal motore Nettuno che equipaggia MC20) e la Folgore, versione 100% elettrica con tecnologia a 400 Volt e 550 Cv di potenza complessiva dei due motori. Come si conviene ad un vero suv - in cui si ritrovano le esperienze del Tridente maturate con Levante - queste caratteristiche si combinano a doti da vero fuoristrada, ben sfruttabili grazie alle regolazioni offerte dal nuovo sistema Vehicle Dynamic Control Module (VDCM) che è stato creato e sviluppato al 100% da Maserati. Con il VDCM chi siede al volante di Grecale dispone di complete possibilità di controllo e personalizzazione del comportamento del veicolo, una prerogativa che si traduce in una netta distinzione tra i vari Drive Mode Comfort, Gt, Sport e Off-Road, oltre al settaggio Corsa disponibile solo su Gracale Trofeo.

Una opportunità, questa, che permette di disporre sempre del Grecale 'su misura' per le proprie esigenze. Ma anche per lo stato d'animo del momento, per le condizioni del traffico e naturalmente per il tipo di strada. VDCM Maserati consente infatti di passare dal mood più fruibile e con il massimo confort, alle emozioni forti di reattività e potenza estreme. Il tutto nella sicurezza totale.

Gracale è Everyday Exceptional aneche nei contenuti digitali: il suo sistema Multimediale MIA (Maserati Intelligent Assistant) - con cui si dialoga attraverso presenta uno schermo da 12,3 pollici, il più grande mai montato su un modello del Tridente - si avvale di un sistema operativo Android Auto che offre velocità, alte prestazioni nelle operazioni e nell'elaborazione dei dati simili a quelli di un tablet.

Offrendo un'esperienza d'uso semplice, intuitiva e personalizzabile MIA consente di configurare la user-experience creando schermate multiple basate su schede con le funzioni preferite o con quelle utilizzate più frequentemente. Grazie al sistema operativo Android Auto è possibile un'ulteriore personalizzazione memorizzando fino a cinque diversi profili utente. MIA permette di connettere contemporaneamente due smartphone tramite Bluetooth e i passeggeri possono utilizzare Apple Carplay e Android Auto per utilizzare App telefoniche in modalità wireless rapidamente e con semplicità.

In perfetta sintonia con le disposizioni di legge, Grecale è dotato di un nuovo sistema di riconoscimento vocale con software, tecnologia del microfono e funzionalità vocale naturale. Si utilizza per utilizzare tutte le funzioni dello smartphone - messaggi e sia compresi - e per azionare i comandi secondari. Dicendo ad esempio 'Ehi Maserati, cambia la temperatura a 21 gradi' si ottiene senza interventi la nuova regolazione eliminando anche la necessità di premere il pulsante del sistema di riconoscimento vocale.



