Su DS N°8 il viaggio è all'insegna dello stile francese

L'arrivo della nuova DS N°8 segna per il marchio francese un nuovo capitolo in termini di invito al viaggio, circondati da stile e comfort, il tutto garantito da una tecnologia all'avanguardia e dalla sua applicazione alle necessità del viaggiatore su quattro ruote.

L'esperienza offerta da DS N°8 inizia ancora prima di salire a bordo, perché la funzione Proximity Keyless Entry & Start aziona le maniglie elettriche delle porte a scomparsa quando ci si avvicina all'auto. Una volta a bordo, DS N°8 rivela un abitacolo pensato per essere percepito come raffinato. Tutti gli interni sono caratterizzati da materiali di alta qualità, a cominciare dall'alluminio spazzolato dallo spessore e dalle finiture su ampie aree, altoparlanti inclusi.

L'ampio cruscotto replica le caratteristiche dei profili dell'auto e avvolge gli occupanti nel segno del cosiddetto 'Design senza soluzione di continuità', integrando sistema audio, bocchette dell'aria e firme luminose. Gli inserti in rilievo Clous de Paris sul volante e sulle bocchette dell'aria, così come le cuciture perlate sul cruscotto e sui braccioli, fanno il resto.

L'illuminazione è poi un elemento fondamentale della nuova generazione di interni DS ed è stata progettata per dare struttura ai componenti e renderli fluttuanti. Anche i sedili con struttura avvolgente presentano una forma slanciata con poggiatesta completamente integrati.

Altra particolarità, lo scaldacollo DS, ovvero un dispositivo che favorisce il riscaldamento il più vicino possibile al corpo per ottimizzare i consumi energetici. Questi dispositivi scaldacollo inseriti negli schienali dei sedili anteriori sono illuminati da un logo DS retroilluminato con motivi a cristallo.

Anche nella parte posteriore gli occupanti dei sedili beneficiano di un comfort posturale meticolosamente studiato, con un ampio spazio per le ginocchia, 84 cm di spazio per la testa e schienali inclinati a 30° con un versatile sistema di ribaltamento 40/20/40. Le basi dei sedili e gli schienali raffreddati e riscaldati completano il comfort.

Se poi non c'è viaggio senza buona musica, DS Automobiles e lo specialista francese degli impianti audio ad alta fedeltà Focal hanno proseguito la loro collaborazione concentrandosi sullo sviluppo di un sistema dal suono 3D, che grazie all'integrazione di 14 altoparlanti in tutto l'abitacolo e di un amplificatore da 690 W assicura un'esperienza immersiva e coinvolgente, da vero studio di registrazione.



