Elettrica Hongguang MiniEV aggiunge 2 porte e cambia look

Lanciata come tre porte nel luglio 2020, la Hongguang MiniEV è stata consecutivamente in testa alla classifica dei modelli di veicoli elettrici puri di classe A00 per 52 mesi, con vendite cumulative che hanno superato 1,4 milioni di unità. Ora la marca della alleanza Saic-GM-Wuling prova a bissare il successo iniziale di questa vera 'mini elettrica' con una rinnovata edizione a cinque porte di uno dei modelli Nev (new energy vehicles) più popolari in Cina. Per il rilancio Hongguang ha scelto per MiniEV la filosofia di design definita 'Sweet Aesthetics' caratterizzata da un aspetto dinamico ma sempre tranquillizzante e famigliare. E' lunga 3.256 mm, larga 1.510 mm e alta 1.578 con un passo di 2.190 mm. I gruppi ottici anteriori integrati - con una inedita forma arrotondata - includono luci diurne perimetrali a Led, che completano il frontale per ribadire con un aspetto giocoso il carattere della MiniEv.

Il modello è disponibile con tre combinazioni di colori della carrozzeria: caffè, verde e azzurro. Per quanto riguarda il profilo laterale, il veicolo conferma un design elegante e minimalista. Offre un tetto opzionale in colore a contrasto ed è dotato di cerchi da 13 pollici in stile Bauhinia. Anche all'interno, l'edizione a quattro porte di MiniEV adotta il linguaggio di design che l'azienda definisce 'carino e romantico'. Il layout è pulito e sobrio, con una combinazione di tinte marrone cioccolato che viene accentuata da dettagli bianco crema.

Nonostante l'appartenenza al segmento A00 e un prezzo che in Cina corrisponde a 6.900 dollari non mancano i 'tocchi' qualificanti come la console centrale e i pannelli delle portiere della Hongguang MiniEV rivestiti in morbida pelle. E ii pannello strumenti Lcd 'galleggiante' e il secondo schermo centrale conferiscono all'abitacolo un aspetto moderno e tecnologico.



