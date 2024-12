Xiaomi YU7, nuovo suv elettrico debutterà solo in estate

Come previsto in Cina per ogni nuovo modello prodotto in serie, il nuovo suv Xiaomi YU7 (nome in codice Xiaomi MX11) è apparso nel catalogo del Ministero cinese dell'industria e della tecnologia dell'informazione (MIIT) il 9 dicembre per ottenere la licenza di vendita.

Ma al contrario di ciò che accade abitualmente, cioè l'arrivo nelle concessionarie 30-60 giorni dopo questa pubblicazione, Xiaomi - il gigante della telefonia entrato recentemente anche nelle auto - ha affermato che il suo secondo modello arriverà nel mercato cinese solo a giugno o luglio 2025.

I rappresentanti dell'azienda hanno spiegato che il suv completamente elettrico YU7 ha ancora bisogno di almeno altri sei mesi per entrare con una perfetta messa a punto nel mercato.

E la pubblicazione nel catalogo MIIT dell'aspetto definitivo potrà consentire di rimuovere la pesante mimetizzazione dei prototipi e testare così rumori e vibrazioni oltre al consumo energetico nella guida reale su strada.

Secondo alcune fonti cinesi, questo spostamento nei tempi di commercializzazione del suv YU7 è anche legata al completamento dello stabilimento Xiaomi F2, una struttura che ha iniziato ad essere costruita nello scorso agosto e che sarà completato a giugno o luglio 2025.



