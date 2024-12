DS N°8 è lo stile del viaggio tra comfort e alta tecnologia

La nuova DS N°8 rinnova il manifesto del marchio francese in termini di design, comfort e transizione energetica. La nuova creazione 100% elettrica di DS Automobiles segna anche l'inizio di una nuova era per la marca, come primo modello del marchio, e più in generale del gruppo Stellantis in Europa, a nascere nella sola versione 100% elettrica.

"In un'epoca in cui il settore è in piena rivoluzione - ha commentato Olivier François, Ceo di DS Automobiles - DS Automobiles si pone all'avanguardia dell'innovazione e accelera nel proprio programma di elettrificazione. Con DS N°8, diventiamo protagonisti nella transizione energetica, con una creazione che coniuga sostenibilità e qualità senza compromessi, e incarna la vera arte di viaggiare".

La nuova ammiraglia sarà prodotta nello stabilimento italiano di Melfi e inaugura anche una nuova filosofia di naming. A incarnare eleganza e fascino viene ora inserito N° nel nome del modello, cioè numero in francese, con il segno '°' sul posteriore dell'auto disegnato come la punta di un diamante, simbolo di perfezione e purezza.





DS N°8 è ispirata alla concept car DS Aero Sport Lounge e rappresenta un nuovo salto evolutivo nella tradizione costruttiva francese, all'insegna dell'efficienza aerodinamica.

Il suo design è caratterizzato da linee tese e affusolate, eredità delle prime DS e in particolare della SM del 1970.

In termini di aerodinamica, forte di un Cx di 0,24 e un un SCx di 0,63, la nuova arrivata si colloca ai vertici della categoria. Ogni singolo componente del telaio è stato sottoposto a test approfonditi nella galleria del vento. Tutto il lavoro svolto sull'aerodinamica si traduce in un risparmio di 15 dm² nel rapporto tra superficie frontale e CX (coefficiente SCx), per un incremento dell'autonomia nell'ordine di 60 km nel ciclo WLTP e di 75 km in autostrada.

Questo risultato tecnico è stato raggiunto senza scendere a compromessi a livello di design degli esterni, che esprime al massimo tutto il suo sensazionale fascino. "DS N°8 - ha spiegato Thierry Metroz, direttore progettazione di DS Automobiles - è un mix di carattere, con una forte identità all'anteriore e al posteriore, e di eleganza, visibile nella purezza del suo profilo aerodinamico di berlina fastback, enfatizzato da una linea del tetto fluida e continua fino al portellone posteriore" DS N°8 sarà disponibile con una scelta di tre propulsori 100% elettrici da 230 CV, 245 CV e 350 CV, quest'ultimo a doppio motore elettrico per la trazione integrale.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA