Arriva nel 2026 Skye EV, buggy-coupé ultraleggero di Callum

Prosegue lo sviluppo del buggy-coupé elettrico Skye EV realizzato nel Regno Unito dalla casa automobilistica che porta il nome di Ian Callum ex capo del design Jaguar.

Lo confermano le prime immagini dell'abitacolo che evidenziano l'elevata qualità e l'originalità del veicolo, che dovrebbe arrivare ai clienti nell'estate 2026.

Rivale dell'Ariel Nomad, lo Skye (il cui prezzo dovrebbe oscillare fra 80 e 110mila sterline cioè 97-133mila euro) è stato progettato per diventare uno dei veicoli elettrici più leggeri disponibili (ha un peso target di soli 1.150 kg) e quindi performanti.



In quanto tale, Ian Callum ha immaginato un aspetto interno minimalista, con una console centrale che funge da 'spina dorsale' dell'abitacolo, cinghie in pelle al posto delle tradizionali maniglie delle portiere e un piccolo touchscreen di infotainment montato in mezzo al cruscotto, Le funzioni principali - come l'aria condizionata - sono controllate tramite una coppia di comandi rotanti posizionati sulla console centrale, con una soluzione simile a quelli della nuova Bugatti Tourbillon. La strumentazione prevede quadranti circolari analogici tradizionali con letture aggiuntive (che sono invece digitali) per autonomia, carica della batteria e temperatura.

Il buggy-coupé Skye è spinto da due motori elettrici (uno su ogni asse) con una potenza complessiva di 247 Cv che, visto il peso molto contenuto, dovrebbe garantire prestazioni di spicco.

È presente una batteria da 42 kWh che secondo il costruttore permette un'autonomia di 275 km.



