Cirelli Motor Company, da 'uno' a 'otto' per crescere ancora

Senza clamore, ma con molta concretezza la Cirelli Motor Company (CMC) si appresta a consolidare la sua presenza nel mercato italiano con una chiara strategia di crescita.

Lo fa basandosi su una completa gamma di sei suv ICE fabbricati in Cina in collaborazione con il Gruppo Dongfeng - che copriranno i segmenti più importanti - a cui si aggiungerà il pick-up turbodiesel Cirelli 8 omologato N1.



Ed evidentemente su una strategia commerciale che prevede 35 concessionari ufficiali (diventeranno 70 nel 2026) e 15 officine autorizzate.

Nell'annunciare i programmi di crescita - che puntano a passare dalle 2.000 immatricolazioni del 2024 alle 2.900 del prossimo anno, guardando a 4.000 unità nel 2027 - Cirelli Motor Company ha anche annunciato che a breve l'intera gamma, che si basa su motori turbo benzina 1.5 di provenienza Mitsubishi, sarà proposta in allestimento Hydrogen Hybrid, cioè con un sistema che inietta nell'aspirazione piccole quantità di gas idrogeno prodotto sul veicolo stesso. "Quella che inizia oggi è una nuova era per la nostra azienda - ha detto ad ANSA Paolo Daniele Cirelli presidente dell'azienda - centrata sulla novità in fatto di motorizzazioni. Tutti i modelli della nostra carline saranno equipaggiati con un sistema di propulsione innovativo, che prevede l'introduzione in camera di combustione di idrogeno che viene autoprodotto dal sistema termico, denominato Hydrogen Hybrid".

"Così tutti i clienti potranno acquistare le nostre auto con questa nuova motorizzazione che permetterà di avere una riduzione di consumi, migliori prestazioni e soprattutto una manutenzione ridotta".

Paolo Daniele Cirelli ha ricordato che il 2024 "verrà chiuso con un incremento del 300% di fatturato, e ci auguriamo di avere questo andamento anche nel 2025. L'anno prossimo ci presenteremo con sette modelli con la speranza che possa essere ancora un record per la Cirelli Motor Company".

La gamma annunciata in un evento a Milano spazia dal crossover 7 posti Cirelli 1 con motore ICE nelle varianti Mild Hybrid, Mild Hybrid Gpl e Hydrogen Hybrid (listino da 18.800 euro) fino al top di gamma Cirelli Sport Coupé che viene proposto nei due allestimenti Premium e Cross a partire da 32.800 euro.

Nel 2025 debutterà anche l'elegante Cirelli 5 da 177 Cv, un suv strategico per la strategia di crescita di CMC. Tre i sistemi propulsivi (benzina, misto Gpl e addittivato Idrogeno) e tre gli allestimenti: Plus, Premium e Sport con prezzi da 32.800 euro in su.

Cuore dell'offerta è il city suv Cirelli 2, con tre allestimenti - Plus, Premium e Sport - e il turbo benzina Mild Hybrid o Mild Hybrid Gpl da 106 Cv e cambio automatico. Il tutto con un listino che parte da 22.800 euro.

Va ricordato che per il city suv Cirelli 2 come per l'intera gamma - che si distingue per un elevato livello di finitura e di equipaggiamenti - l'allestimento finale e la messa a punto specifica per il mercato italiano avviene nello stabilimento di Ciserano in provincia di Bergamo.

Per questi modelli, come per tutti gli altri (Cirelli 3, Cirelli 3 Sport, Cirelli 4, Cirelli 5 e Cirelli 7) è prevista una garanzia di 2+5 anni e 150mila km e la possibilità di utilizzare la capillare rete Point S per la manutenzione ordinaria, check up e servizi di emergenza.

A breve grazie ad una collaborazione con Aci Global le Cirelli usufruiranno anche di assistenza stradale 24 ore su 24, 7 giorni su 7.



