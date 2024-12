BYD Sealion 7, una nuova 'offensiva' per l'Europa

Prende il nome di Sealion 7 il nuovo Suv firmato BYD e che strizza l'occhio al mercato europeo.

Proprio in questa direzione vanno la ricerca applicata al design generale dell'auto, ma anche l'attenzione agli interni, materiali utilizzati compresi e tanta tecnologia, dal propulsore fino all'assistenza alla guida, che punta ad alzare decisamente l'asticella della qualità.

Sealion 7 è la settima auto 100% elettrica lanciata da BYD in Europa e il quarto modello della Serie Ocean. Con una lunghezza complessiva di 4.830 mm e un passo di 2.930 mm, può contare su un'autonomia WLTP fino a 502 km. "Siamo certi - ha commentato Stella Li, executive vice president di BYD a proposito della nuova arrivata - che il suo design da SUV e le caratteristiche peculiari come la tecnologia delle batterie Blade, l'autonomia estesa e le generose prestazioni saranno molto apprezzate" Il design della serie Ocean, in questo caso è stato reinterpretato nella forma di un SUV sportivo, nato sotto la guida del global design director Wolfgang Egger. Il risultato è un'auto dall'aspetto potente e atletico, ma anche dalle forme efficienti che contribuiscono a garantire un'autonomia estesa con la Blade Battery.

"La Sealion 7 - ha aggiunto Stella Li - è la dimostrazione di come BYD stia reagendo alla domanda e ai gusti dei clienti europei, ampliando la gamma di prodotti per garantire la migliore copertura possibile nei principali segmenti di mercato.

Questo sarà un fattore determinante per continuare a crescere in Europa".



Sviluppata internamente da BYD, la batteria Blade è stata progettata per offrire sicurezza, durata, prestazioni e compattezza. La tecnologia è efficiente dal punto di vista degli ingombri, consentendo l'alloggiamento di un maggior numero di celle rispetto a una batteria convenzionale, pur mantenendo un pacco batterie sottile che consente agli ingegneri e ai progettisti BYD di ottimizzare gli spazi. l La nuova Sealion 7 viene offerta con due livelli di batteria. I modelli Comfort a trazione posteriore sono dotati di una batteria Blade da 82,5 kWh che permette di percorrere 482km WLTP. L'Excellence AWD, modello di punta della gamma, dispone di un pacco batterie più grande, con una capacità di 91,3 kWh ed un'autonomia più estesa e che raggiunge i 502 km WLTP.

"Per la fine del 2025 - ha commentato Altavilla, special advisor di BYD per l'Europa - l'Italia e l'Europa vedranno una presenza significativa di BYD. Il numero di modelli in arrivo ci garantirà una forte presenza sul mercato. Per l'Europa avremo tante elettriche ma il nostro focus sarà l'ibrido".

BYD Sealion 7 è già in concessionaria e viene offerta con un prezzo di partenza di 46.500 euro.



