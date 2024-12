Škoda Elroq rilancia con l'elettrico in formato compatto

La strategia di Škoda accelera in direzione della mobilità elettrica con la presentazione e la prova di Elroq, il suv compatto 100% a batteria che abbiamo guidato sulle strade dell'isola di Maiorca.

Dopo il lancio di Enyaq, primo modello elettrico del marchio del gruppo Volkswagen, un suv lungo 4,65 metri, ora arriva il crossover compatto elettrico della casa boema, sempre costruito sulla piattaforma Meb del gruppo, che ha come obiettivo quello di portare avanti la strada intrapresa dalla sorella maggiore abbracciando un pubblico sempre più ampio e alla ricerca di soluzioni "clever", tipiche di Škoda, con un prezzo di listino che parte da 34.500 euro.





Elroq vanta una lunghezza di circa 4,5 metri e presenta linee aderenti al nuovo corso stilistico Skoda, battezzato il Modern Solid, che unisce robustezza e funzionalità mantenendo un forte legame con canoni estetici dei modelli del marchio boemo Sono due le versioni presenti a listino al momento della prova, la 50 e la 85. Mentre in arrivo entro fine anno è la 60 che vanta un motore da 150 kW abbinato a una batteria da 63 kWh e, nel corso del 2025, arriverà anche la 85x che si caratterizzerà per la trazione integrale.

ANSA Motori ha guidato sia la 50 con potenza da 125 kW (170 CV) e batteria da 55 kWh con autonomia fino a 375 km sia la 85 che monta un elettromotore da 210 kW (285 CV) alimentato da una batteria da 82 kWh che promette un'autonomia fino a 580 km.

Entrambe condividono la trazione posteriore e una buona guidabilità, senza eccessivo rollio nonostante l'altezza da terra di 1.625 mm e il peso che in ordine di marcia supera i 2.000 chilogrammi. Per la ricarica, è possibile raggiungere una potenza massima di 175 kW in corrente continua per la versione da 85 che permette di passare dal 10 all'80% in 28 minuti. Mentre per le versioni 50 e 60 a trazione posteriore la potenza di ricarica supportata è di rispettivamente 145 e 165 kW così da essere ricaricate più rapidamente, in circa 25 minuti. Tutte le varianti di Elroq, poi, supportano una potenza di ricarica fino a 11 kW presso le stazioni di ricarica AC.

Gli interni sono spaziosi ed essenziali; infatti la maggior parte delle funzioni possono essere gestite tramite il touch screen da 13 pollici (di serie su tutte le versioni) che mostra una grafica intuitiva, il display ha dimostrato una buona reattività. Sono presenti tasti fisici sotto allo schermo che permettono di entrare direttamente di alcuni sottomenù.

Il livello di connettività è all'avanguardia: include l'assistente vocale digitale con supporto AI, il controllo completo del veicolo tramite l'app MySkoda e si estende ai wallbox Skoda Charger per la ricarica domestica Gli interni sono spaziosi e ben organizzati, i materiali nel complesso di buona qualità. I seduti sono confortevoli e permettono numerose regolazioni, accontentando sia chi preferisce una seduta alta che chi, invece, ne predilige una bassa.

Il conducente può contare anche sul cruscotto digitale che, non è molto grande, presenta una grafica chiara. Mentre a richiesta è disponibile l'head-up display.

Durante la guida abbiano notato che il pedale del freno è piuttosto spugnoso e bisogna entrare in confidenza dato che è diverso dalla maggior parte dei modelli sul mercato. Avremmo anche gradito la presenza di serie dei paddle al volante per la regolazione dell'intensità della frenata rigenerativa, mentre nella versione 50 è optional all'interno del Drive package (costo 950 euro) che include anche il dynamic chassis control e lo sterzo progressivo.



