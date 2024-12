Praga Bohema, consegnato il primo esemplare prodotto

A due anni dall'unveling della vettura di pre-produzione, il costruttore ceco Praga Bohema ha consegnato la prima auto finita ad un cliente dei Paesi Bassi, precisamente nella giornata del 6 dicembre, mentre altre due saranno consegnate in Europa e negli USA nella prossima primavera.

La produzione, rigorosamente a mano, infatti, è limitata a meno 20 esemplari l'anno e, per garantire ai proprietari di sperimentare le prestazioni dell'auto in un ambiente sicuro e controllato, Praga ha istituito un programma di consegna in pista con l'affiancamento della sua squadra di collaudatori. Nel frattempo, sono state svelate le prime immagini ufficiali dell'auto di produzione, la Bohema 2025, che sfoggia un design completamente rinnovato frutto del lavoro in una galleria del vento in un team di F1.

La vettura, omologata anche per la guida su strada, presenta una monoscocca in fibra di carbonio, e la sua aerodinamica genera oltre 900 kg di deportanza a 250 km/h, mentre la velocità massima, raggiungibile su qualsiasi pista, è di 317 km/h. Con un peso inferiore alla tonnellata, il motore Praga Litchfield biturbo V6 da 3,8 litri, che genera 700 CV a 6.800 giri/min e 725 Nm di coppia da 3.000 a 6.000 giri/min, promette sensazioni da auto da corsa. E all'altezza di un'auto da competizione è l'impianto frenante con dischi carboceramici da 380 mm e pinze a sei pistoncini.



