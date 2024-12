Nuova Hyundai Palisade: design squadrato e più spazio

Il cambiamento di stile di casa Hyundai non passa solamente attraverso le vetture a batteria, ma interessa anche modelli che presentano il motore termico, come la Santa Fe e la più grande Palisade, della quale, come rivela carandriver.com, sono stati rivelate le caratteristiche della versione destinata al mercato coreano.

Come sulla nuova Santa Fe, il design è marcatamente squadrato, il che enfatizza l'imponenza di questo veicolo che si distingue nel frontale per la grande calandra cromata, la quale si congiunge attraverso firme luminose ai fari a LED con andamento verticale disposti al suo fianco. La vista laterale mette in evidenza i cerchi da 21 pollici e l'estensione della cromatura che parte dalla zona superiore del parabrezza, attraversa la parte superiore delle superfici vetrate, e si estende su entrambi i montanti posteriori. Completa il quadro estetico una vista posteriore in cui tornano protagonisti i gruppi ottici a sviluppo verticale. L'abitacolo offre spazio fino a 9 passeggeri, si annuncia più ampio, per via di un incremento del passo, e sfoggia una plancia con porzione superiore curva, nella quale sono alloggiati i due schermi destinati a strumentazione digitale ed infotainment, che formano un corpo unico. Non mancano tasti fisici, come quelli destinati al climatizzatore.

Al momento, si attendono informazioni relative alle motorizzazioni, visto che la versione attualmente venduta negli USA presenta un V6 da 3,8 litri che eroga 291 CV e si abbina alla trazione integrale. Come sulla Santa Fe potrebbero arrivare varianti ibride, ma si attendono comunicazioni ufficiali a riguardo.



