Mercedes-AMG PureSpeed: anteprima mondiale ad Abu Dhabi

Presentata in anteprima mondiale al gran premio di F1 di Abu Dhabi, la Mercedes-AMG PureSpeed rappresenta il primo modello della serie limitata Mercedes-Benz Mythos, e la sua silhouette, inconfondibile, è resa unica dalla configurazione aperta a due posti secchi priva di tetto e parabrezza.





Grazie al sistema Halo che protegge gli occupanti, la vettura manifesta una spiccata connessione con il mondo del motorsport e la sicurezza è garantita anche da altri due elementi di protezione situati dietro i sedili.

Costruita in soli 250 esemplari, ha uno stile influenzato dalla hypercar Mercedes-AMG ONE, con un frontale in cui spiccano il cofano lungo con tanto di stella cromata in una tonalità scura, lo shark nose, l'ampia presa d'aria, e la scritta AMG.

Non mancano una presa d'aria inserita nelle nervature del cofano, elementi aerodinamici in fibra di carbonio nella parte bassa della carrozzeria, un diffusore specifico, e dei piccoli deflettori parzialmente trasparenti sul frontale e sulle fiancate della vettura, per isolare guidatore e passeggero dalle turbolenze.

Inoltre, sono stati progettati e realizzati appositamente per la Mercedes-AMG PureSpeed due caschi ottimizzati dal punto di vista aerodinamico disponibili nel colore della vettura e dotati di un sistema di comunicazione con interfono.

La livrea opzionale, con colori che vanno dal rosso Le Mans al grigio grafite passando per il motivo nero AMG, rappresenta un omaggio al colore della Mercedes che vinse la Targa Florio 100 anni fa rifinita in rosso, per evitare che i tifosi tentassero di ostacolarla e, come la vettura che trionfò in Sicilia, anche la PureSpeed dotata di questa speciale tonalità presenta il numero 10 sui passaruota anteriori.



