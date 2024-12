Via in USA produzione Polestar 3 Long Range Single Motor

E' iniziata, negli Stati Uniti, la produzione negli Stati Uniti del modello Long Range Single Motor di Polestar 3. Con un'autonomia certificata fino a 706 km nel ciclo WLTP, questa versione ha un prezzo a partire da da 85.900 euro, compreso di spese di consegna.

La Polestar 3 Long Range Single Motor utilizza lo stesso pacco batteria da 111 kWh della versione Dual Motor, garantendo una capacità di ricarica di picco di 250 kW. Ciò consente di passare dal 10% all'80% della carica in soli 30 minuti con una ricarica DC.

"Con l'inizio della produzione di Polestar 3 Long Range Single Motor negli Stati Uniti - ha commentato Michael Lohscheller, Ceo di Polestar - inizieremo ora le consegne direttamente ai clienti nordamericani. La produzione negli Stati Uniti rende il nostro Suv elettrico di punta Polestar 3 accessibile a un numero ancora maggiore di consumatori, mantenendo al contempo il dinamismo e il lusso delle versioni Dual Motor".

I clienti Polestar potranno personalizzare ulteriormente Polestar 3 Long Range Single Motor grazie alla struttura delle opzioni singole e dei pacchetti. Sono disponibili sei colori per gli esterni, cinque configurazioni per gli interni e quattro opzioni di cerchi, tra cui i nuovi cerchi in lega da 21 pollici, inclusi nel Pro Pack.

Tra le opzioni singole ci sono anche il sistema audio Bowers & Wilkins a 25 altoparlanti con Dolby Atmos, i rivestimenti in pelle Nappa prodotti nel rispetto del benessere animale di Bridge of Weir e i fari a LED da 1,3 megapixel, già disponibili sulle versioni Dual Motor.

Il motore aziona esclusivamente l'asse posteriore, offrendo una potenza di 220 kW e una coppia di 490 Nm. Questo consente un'accelerazione da 0 a 100 km/h in 7,8 secondi. Per quanto riguarda la sicurezza, Polestar 3 Long Range Single Motor è dotata dello stesso sistema frenante Brembo presente in tutta la gamma Polestar 3.



