Debutta a Miami la nuova Range Rover SV Candeo

Range Rover ha svelato il veicolo ad alta artigianalità mai prodotto dal team Range Rover SV Bespoke, la Range Rover SV Candeo. Auto da collezione unica nel suo genere, questo esclusivo modello a passo lungo, rappresenta l'apice della Range Rover SV Bespoke: una visione per le future finiture di personalizzazione disponibili a partire dal Model Year 2026 e sarà in mostra al Design Miami fino all'8 dicembre.

Traendo ispirazione dai toni freddi della costa di Miami, Range Rover ha creato un veicolo unico che esprime questa bellezza naturale. La Range Rover SV Candeo, (dal latino "splendere, rifulgere"), riflette i panorami oceanici di fama mondiale.

Esposta al Design Miami, nell'ambito della partnership ufficiale di Range Rover, è presentata in uno spazio dedicato alla filosofia del design modernista che guida il brand, con uno sfondo cinematografico che racconta il paesaggio e le viste oceaniche di Miami.

L'esterno presenta una finitura bicolore applicata a mano, che crea un grazioso effetto "ombra" suggerito dall'azzurro satinato della parte superiore del veicolo, che sfuma nel bianco perla lucido della parte inferiore della silhouette Range Rover.

L'esterno è rifinito con cerchi in lega da 23 pollici, forgiati e rifiniti al diamante con inserti in tinta bianco perla.

A complemento dell'esterno anteriore e posteriore, si trova il lettering Range Rover in oro massiccio 18 carati, che pesa oltre 900 grammi, 8 in più di quanto sia mai stato applicato a una Range Rover prima d'ora. L'interno, invece, incarna la perfetta combinazione di toni armoniosi; una finitura in pelle Liberty Blue Near-Aniline e Perlino Semi-Aniline cattura l'essenza della trasformazione tra l'alba e il mezzogiorno.

Questo tema è ulteriormente animato da ricami ripresi in tutta la cabina, nonché da impiallacciature in legno scuro naturale e finiture in ceramica bianca sul cambio e sui comandi.

Un ricamo esclusivo è stato applicato per sottolineare il tema principale della "luce" . Gli schienali dei sedili sinistro e destro presentano un motivo radiante che richiama l'alba, visibile dalla parte anteriore guardando all'indietro. Range Rover SV Candeo presenta per la prima volta un rivestimento del cielo ricamato, rifinito in Perlino con sfumature d'oro in diverse luci, che continua il tema dell'alba. I cuscini in cabina presentano un motivo geometrico ispirato alla meridiana, con 90.000 punti per cuscino per una finitura tattile, intrigante e precisa, esempio di una lavorazione senza paragoni.

L'abitacolo posteriore della Range Rover SV Candeo offre un comfort senza pari per due passeggeri dei sedili posteriori.

I suoi sedili avvolgenti con contorni specifici della Range Rover SV sono dotati di regolazione a 24 vie con funzione massaggio, completi di vano refrigerato per bevande, mentre un Club Table estraibile elettricamente si alza dalla consolle centrale fissa a tutta lunghezza, su supporti appositamente progettati, per fornire uno spazio di lavoro quando necessario.

Completa questo modello la Tailgate Event Suite, ispirata al bagliore delle albe mattutine lungo la costa di Miami e rifinita in pelle Liberty Blue Near-Aniline con cuscini da seduta ricamati caratterizzati da un design radiale del sole.

