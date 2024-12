Maserati Grecale Alba, c'è l'edizione limitata

Design minimal ed elegante, funzionalità innovative e un'esperienza di guida ancora più fluida: Maserati Grecale Alba, nella versione GT equipaggiata con un 4 cilindri mild hybrid in grado di sviluppare 250 CV, è pensata per guardare sempre al futuro. Livrea Bianco Astro, tettuccio panoramico nero e cerchi 20" Etere accompagnano la performance del suv Grecale, disponibile in edizione limitata.

Questa edizione limitata con motore mild hybrid da 250 CV unisce design e innovazione per rivoluzionare la tua quotidianità. Tra le features a disposizione di questo modello il tettuccio panoramico nero abbinato ai cerchi specifici 20" Etere.

Il gruppo di illuminazione è composto da fari full Led Matrix che rendono la guida notturna meno faticosa, per una sensazione di comfort e relax anche quando ci si trova al volante dopo una lunga e faticosa giornata. Tecnologia best in class per questa versione che è equipaggiata con surround View Camera per rendere più agevoli le manovre e Tech Assistance Pack (con Wireless Charger e Head-up Display) per non rinunciare al massimo della tecnologia e dell'innovazione a bordo.

Grecale Alba, disponibile nelle colorazioni bianco astro, grigio lava e nero tempesta, è il vento di un nuovo giorno che porta con sé la massima espressione di versatilità per vivere un'esperienza di guida senza compromessi, in perfetto stile Maserati.



