Ford Escort MK1, rinasce in Gb grazie a Boreham Motorworks

Lo specialista britannico Boreham Motorworks svelerà il prossimo 12 dicembre una insolita restomod dedicata a far rivivere la berlina Ford Escort Mk1 (prodotta dall'Ovale Blu fra il 1967 e il 1975) ma in chiave 'racing', ispirandosi alle versioni Twin Cam ed RS1600 con motore sviluppato da Cosworth.

In attesa del reveal, Boreham ha diffuso solo tre immagini teaser, attraverso cui - a parte l'impiego di proiettori a Led - si nota una perfetta corrispondenza con le Escort Mk1 e la caratteristica carrozzeria con parafanghi allargati rispetto alla berlina di serie. La Escort sarà la prima di una serie di restomod - tutte con motore rigorosamente a benzina - costruite da Boreham con il permesso di Ford.

Saranno realizzate secondo le stesse specifiche tecniche delle auto originali e avranno persino numeri di telaio corrispondenti a quelli d'epoca, grazie al supporto di Ford.

Oltre alla Escort Mk1, Boreham sta sviluppando una remasterizzazione della iconica Ford da rally RS200 Group B, che in questo caso sarà costruita partendo da zero (come una creazione "completamente nuova") e conservando solo lo schema originale e l'aspetto della carrozzeria. "Sappiamo che la vera passione per l'automotive nasce dalla connessione tra guidatore e macchina - ha detto Ian Muir, ceo di DRVN Automotive Group, che controlla Boreham - è una relazione forgiata nel suono, dalle sensazioni e dalle risposte di un'auto progettata per essere guidata. La Ford Escort Mk1 incarna questa etica, fondendo un design senza tempo con prestazioni che ispirano sicurezza e gioia".



