Aperti gli ordini per la due posti elettrica MG Cyberster

Dal passato al presente. MG, marchio che oggi fa parte del gruppo industriale cinese SAIC Motor, torna alle origini dando alla luce una roadster 100% elettrica, la Cyberster che è già ordinabile presso gli store in Italia e che vuole rendere omaggio ai primi 100 anni dalla nascita di MG, avvenuta nel 1924.

"Siamo estremamente grati a tutto il team del design studio di Londra per questa nuova emozione, una roadster che incarna a pieno il carattere MG. Rappresenta davvero la sintesi perfetta di passato, presente e futuro" ha dichiarato Andrea Bartolomeo - Vice Presidente e Country Manager SAIC Motor Italy, proseguendo:"Emozione pura, stile ed eleganza, una cura dei dettagli di altissimo livello, che trasmette concretamente le aspettative di SAIC in questo nuovo capitolo della storia MG." MG Cyberster è stata annunciata nel 2020 al Salone di Shangai con il prototipo di una vettura due posti, aperta ed elettrica.

Per la progettazione, i tecnici del design center di SAIC hanno avuto carta bianca nel trasferire le forme tipicamente elaborate e decise del prototipo, nel design definitivo destinato alla produzione di serie.

La roadster presenta una corpo vettura basso e filante e con un con un profilo laterale reso dinamico dalle nervature sopra i passaruota e dai generosi cerchi in lega da 20 pollici (19" per la versione RWD). Una scelta insolita è quella delle porte con apertura verticale.

L'anteriore è caratterizzato dall'ampio cofano con doppia nervatura centrale che si estende sino alla base del lunotto. La sezione inferiore del frontale presenta una piccola griglia ispirata alla MG B del 1962.

La coda presenta un profilo molto netto, pensato per ottimizzare i flussi aerodinamici alle alte velocità ed è enfatizzata da un profilo luminoso sottile ispirato agli stilemi della Union Jack: una scelta voluta per sottolineare ulteriormente il carattere british della vettura.

La capote è realizzata in Europa da Magna ed è disponibile in due colorazioni: nera o rossa. Il movimento di apertura richiede 12 secondi, disponibile fino a 50 km/h ed è attivato tramite un tasto fisico dedicato posto al centro del tunnel tra i sedili.

All'interno dell'abitacolo è presente uno schermo centrale da 10,25 pollici che presenta le informazioni di marcia più rilevanti, il livello della frenata rigenerativa, le informazioni e gli avvisi dei sistemi ADAS e le informazioni personalizzabili dello status vettura, oltre ad offrire una grafica dedicata nella modalità Sport. Gli schermi laterali touch da 7 pollici, invece, possono essere personalizzati a seconda delle informazioni che si vogliono ricevere quali ad esempio, Multimedia, Connettività e Telefono, Stato della Carica/Ricarica, Impostazioni e regolazioni vettura.

Infine, un ulteriore schermo touch da 7 pollici è posto in verticale nel tunnel centrale per la regolazione del clima e la funzione di riscaldamento sedili/volante.

Disponibile sia a trazione integrale che posteriore: la prima monta due motori elettrici (uno per ciascun asse) da 150 kW all'anteriore e 250 kW al posteriore per una potenza complessiva di 375 kW (510 cv) che permettono di raggiungere una velocità massima di 200 km/h e di coprire lo 0-100 km/h in 3,2 secondi.

Mentre la versione a trazione posteriore è dotata solo del motore da 250 kW (340 cv) e raggiunge i 100km/h con partenza da farmi in 5 secondi. Entrambe le versioni sono dotate di batteria da 77 kWh (74 kWh netti) che permette di raggiungere un'autonomia di 443 km per la AWD e 507 per la RWD.

Il prezzo di listino parte da 63.000 euro per la versione a trazione posteriore e 68.000 per la variante a trazione integrale.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA