Toyota Yaris MY2025 si aggiorna e novità per la GR Sport

Agile e pratica per la vita urbana e con alcune novità estetiche. Toyota Yaris si aggiorna con il Model Year 2025 che introduce alcuni aggiornamenti nelle scelte stitiche come anche per l'allestimento GR Sport, nato dalle gesta del Toyota Gazoo Team nel Campionato del Mondo Rally.

Toyota Yaris può vantare diversi primati all'interno della gamma del marchio giapponese: dal suo lancio nel 1999 con oltre 10 milioni di esemplari venduti nel mondo (cinque milioni in Europa) ed è la prima auto costruita sulla piattaforma modulare Toyota New Global Architecture (TNGA). La quarta generazione, l'attuale, nel Model Year 2025 introduce novità estetiche che coinvolgono anche la versione più sportiva, la GR Sport.

La gamma Yaris 2025 include l'inedito colore Forest Green, in monotone e continua ad avere un approccio "dual hybrid" per soddisfare le diverse esigenze dei clienti, con l'"Hybrid 115" o l'"Hybrid 130".

Tutte le Yaris saranno equipaggiare con le più recenti tecnologie, tra queste ricordiamo il Toyota T-Mate che include i sistemi di assistenza alla guida Toyota Safety Sense di ultima generazione, che rendono l'auto sicura e più facile da guidare e da parcheggiare. Inoltre, per un'esperienza facile e intuitiva è presente il digital cockpit personalizzabile e un sistema multimediale con schermi fino a 10,5 pollici.

Mentre per l'allestimento GR Sport di Yaris, le novità riguardano l'introduzione del colore Storm Grey (in esclusiva sulla Yaris GR Sport nel 2025) in versione bicolore, mentre è nuovo il disegno dei cerchi in lega da 18 pollici opachi.

All'interno dell'abitacolo, risaltano alcuni dettagli sportivi, come le cuciture rosse a contrasto e dettagli grigio canna di fucile nonché il logo GR Sport in rilievo sui poggiatesta.

La nuova Toyota Yaris, inclusa la versione GR Sport, potrà essere testata dai clienti nel 2025, con l'inizio della produzione previsto per febbraio del prossimo anno.

