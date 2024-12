Toyota GR Supra Lightweight Evo: pensata per la guida

La Toyota GR Supra si aggiorna con la variante Lightweight Evo, che è stata presentata dalla casa giapponese insieme alla serie limitata A90 Final Edition da soli 300 esemplari, entrambe saranno ordinabili in Europa a partire dalla primavera 2025. Frutto dell'attenzione del brand per i feedback dei clienti, la GR Supra Lightweight Evo presenta una dinamica più raffinata grazie al controllo attivo del differenziale ed alle mappe esclusive, modifiche che vanno ad incrementare trazione tra pneumatico e superficie stradale, al fine di ridurre l'allargamento dell'avantreno in percorrenza di curva. Tra gli aggiornamenti di questa variante della GR Supra figurano l'angolo di campanatura delle ruote anteriori e posteriori rivisto, per offrire una maggiore stabilità in curva, mentre i dischi freno Brembo hanno un diametro maggiore. Non mancano boccole rinforzate per i bracci delle sospensioni, supporti in gomma rinforzata per il telaietto posteriore, ed un nuovo rinforzo per il sottoscocca, oltre agli ammortizzatori a controllo elettronico rivisti.

Per migliorare la maneggevolezza, poi, sono state applicate alla vettura modifiche aerodinamiche tramite uno spoiler posteriore in fibra di carbonio, nuovi flap per i passaruota anteriori ed è stata rivista la taratura del servosterzo elettrico. Dal punto di vista estetico, la nuova GR Supra Lightweight Evo guadagna anche nuovi cerchi neri opachi da 19 pollici.

Nell'abitacolo, invece, spiccano il sedile del conducente rivestito in Alcantara con tanto di logo GR, le cuciture rosse, la porzione in rosso del pomello del cambio, e le cinture di sicurezza dello stesso colore.



