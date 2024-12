Jaguar Type 00 Concept, spicca il modernismo esuberante

Il nome, Type 00, nelle intenzioni di JLR (lo storico Gruppo britannico controllato dall'indiana Tata) rappresenta la ripartenza del marchio Jaguar, non solo dal punto di vista dell'identità del brand ma anche per ciò che riguarda la filosofia tecnica - solo modelli 100% elettrici - e il posizionamento della marca.

Type 00, che è stata svelata alla Miami Design Week nel quartiere Art Déco, punta infatti salire ancora nei livelli di esclusività e di prezzo, in concorrenza con Bentley, Rolls e soprattutto Maybach.

Ma 00, sottolineano già molti media, si identifica anche con il 'vuoto', l'assenza di veri contenuti automobilistici, se non per soddisfare la voglia di farsi notare a tutti i costi magari esibendo l'eventuale modello di serie che dovesse derivare dalla concept Type 00 nel garage della villa in riva all'Oceano.

L'operazione, voluta da Gerry McGovern chief creative officer di JLR, è certamente originale ma anche ambiziosa, visto il 'salto in avanti' che si era concretizzato nei giorni scorsi dalla sparizione del giaguaro nel logo della marca, visto il nuovo lettering (fin troppo fashion) e soprattutto vista la campagna di comunicazione con video in stile Gucci.





Per McGovern, la Type 00 à "la manifestazione fisica della nuova filosofia creativa di Jaguar" che l'azienda definisce 'modernismo esuberante'. E il prefisso Type è un collegamento alla storia di Jaguar, a modelli come l'iconica Type.

E sul tema del doppio zero, Il chief creative officer di JLR precisa che "il primo zero fa riferimento all'assenza emissioni dal tubo di scarico" confermando che "il secondo rappresenta il suo stato di auto zero nella nostra nuova stirpe".

Il design visionario voluto da McGovern sfida le convenzioni dei modelli elettrici di fascia alta con un lungo cofano, una linea del tetto ampia, cerchi in lega da 23 pollici, un profilo fastback e coda che Jaguar definisce 'a barca' (ma che i più critici hanno avvicinato alle griglie dei gruppi industriali di condizionamento) per creare "una silhouette spettacolare con superfici sofisticate e moderniste".

La proposta Type 00 si basa sulla nuova architettura dedicata JEA (Jaguar Electrical Architecture) che in questo caso - senza che sia stata indicata la capacità della batteria - dovrebbe puntare a un'autonomia Wltp fino a 770 km con la possibilità di ricaricare oltre 320 km in appena 15 minuti.

Per quella che Gerry McGovern ha definito "la nostra prima manifestazione fisica e pietra angolare di una nuova famiglia di Jaguar che non assomiglierà a niente che si sia mai vista" è stato progettato un interno altrettanto coraggioso, seppure meno 'esuberante' rispetto all'esterno.

A bordo, o meglio nel rapporto con guidatore e passeggero, Type 00 propone - come piacerà ai creativi e agli addetti ai lavori presenti alla Miami Design Week - idee e innovazioni rubate al mondo dell'arredamento d'interni.

Tom Holden chief interior designer di Jaguar ha spiegato che l'esperienza sensoriale con Type 00 "è un'esperienza che coinvolge tutti i sensi". Il suo tetto vetrato in armonia con la carrozzeria proietta un motivo sottile sui materiali interni, dando vita alle texture e mutandole nel corso della giornata.

Inoltre è possibile personalizzare l'abitacolo utilizzando la custodia Prisma nascosta all'esterno da uno sportello elettrico e che contiene tre totem di materiali naturali: ottone, travertino e alabastro.

Posizionando uno dei totem all'interno della console centrale si personalizza l'atmosfera degli interni. Tutto, dall'illuminazione ambientale e dal paesaggio sonoro unico alla grafica dello schermo, riflette le proprietà del materiale scelto. E profumi esclusivi interagiscono con i materiali per una personalizzazione senza precedenti.

Un approccio decisamente non automobilistico, questo, che si estende ai display, dove le animazioni sono formate attraverso la tecnica creativa del 'chiaroscuro', e dove quindi luci e ombre servono per definire oggetti tridimensionali.

Nel corso dell'evento è stato precisato che la prima auto di serie in cui cui saranno presenti gli stilemi della Type 00 (e la rivisitazione del brand) sarà una gran turismo elettrica a quattro porte costruita nel Regno Unito e che verrà presentata alla fine del 2025.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA