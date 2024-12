Volkswagen per la ripartenza elettrica punta sulla ID.2

Sarà la nuova elettrica d'ingresso, la ID.2, uno dei modelli strategici per il programma di recupero della Volkswagen, l'auto a batteria più economica dell'intera gamme e 'portabandiera' di una nuova strategia basata sull'ulteriore riduzione dei costi e su un consolidamento dei profitti.

Lo affermato il capo della marca Volkswagen Thomas Schafer che, al Salone dell'Auto di Los Angeles, ha ribadito in una conferenza stampa che la ID.2 "segnerà un nuovo punto di partenza" per il brand fornendo il suo contributo "alla elettrificazione entro i primi mesi del 2026".

Volkswagen avevo mostrato un concept della futura ID.2 all'inizio di quest'anno, ma secondo fonti vicine alla Casa di Wolfsburg il design sarebbe stato ulteriormente rielaborato.

La versione hatchback di produzione dovrebbe essere svelata all'IAA Mobility di Monaco nel 2025, con una gamma comprendente un crossover ed anche una versione prestazionale GTI, non più denominata quindi GTX. L'ID.2 sarà il primo BEV basato sulla nuova piattaforma MEB Entry di Volkswagen.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA