Si chiamerà DS N°8 il nuovo modello della casa francese

Sarà basata du una nuova filosofia automobilistica e si chiamerà N°8, il prossimo modello firmato DS che sarà svelato tra pochi giorni e che sarà prodotto nello stabilimento italiano di Melfi. Il nome è stato scelto per legare i nomi della gamma esistente e quelli dei futuri modelli del marchio.

Questa strategia si combina con una presenza del marchio ancora visibile nella parte anteriore e la firma DS Automobiles apposta sulla parte posteriore del veicolo, a grandi caratteri.

L'introduzione della convenzione di denominazione N° ha datori fatto il via a una nuova generazione di modelli per DS Automobiles.

N° è un riferimento alla lingua francese, in quanto rappresenta il modo consueto di scrivere 'numero' in francese.

Il simbolo ° è poi disegnato come una punta di diamante, simbolo del marchio automobilistico. La futura gamma DS Automobiles seguirà questa nuova logica di denominazione. Il numero corrisponderà alle dimensioni e al segmento del modello.

Se gli interni di DS N°8 sono stati pensati per incarnanare una nuova arte del viaggio alla francese, in attesa di scoprire nel dettaglio gli interni di DS N°8, DS Automobiles ha svelato la sagoma del suo cruscotto. I rivestimenti delle portiere, poi, avvolgono gli occupanti e integrano in modo nuovo l'impianto audio e l'illuminazione.

Il gioco di luci, invece, punta ad esaltare il design aereo del cruscotto che sembra essere sospeso.



