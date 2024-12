La Toyota Supra A90 Final Edition sarà prodotta in 300 unità

Per la Toyota Supra arriva l'edizione speciale denominata A90 Final Edition, che sarà prodotta in soli 300 esemplari venduti in Giappone ed in Europa, dove arriverà nella primavera del 2025. Esteticamente beneficia del lavoro svolto sulla variante da corsa, la GT4, come si evince dagli elementi aerodinamici in carbonio a livello di splitter anteriore, ala posteriore e dalla presa d'aria sul cofano dello stesso materiale. L'abitacolo vede come accessori di spicco i sedili Recaro con struttura in carbonio e rivestimenti in Alcantara, oltre al roll-bar che rinforza la zona posteriore ed irrigidisce la vettura.



Tra le migliorie presenti sulla Final Edition, inoltre, troviamo l'impianto frenante con pasticche ad alto coefficiente di attrito, le sospensioni KW regolabili, l'angolo di campanatura delle ruote anteriori e posteriori rivisto, così come il servosterzo elettrico. Non mancano pneumatici più performanti, come i Michelin Pilot Sport Cup 2, che sono più larghi del 10% rispetto a quelli delle altre Supra, e vengono montati su cerchi anteriori da 19 pollici e posteriori da 20 pollici.

Tante accortezze per sfruttare al meglio, in pista, una potenza cresciuta da 387 CV fino a 435 CV, grazie a modifiche che hanno interessato l'aspirazione ed il catalizzatore; anche il valore di coppia massima è salito, precisamente da 500 a 570 Nm, mentre il sound si esprime attraverso un impianto di scarico Akrapovič in titanio.



