Suv Jaecoo 6 EV al debutto sul mercato indonesiano

Il Suv Jaecoo 6 EV, primo Suv elettrico lanciato da Omoda & Jaecoo, ha debuttato ufficialmente nel mercato indonesiano durante la Jakarta International Auto Week. Il lancio è avvenuto alla presenza di numerosi ospiti, tra i quali il Ministro dell'Industria Agus Gumiwang e il direttore dei trasporti, Amirullah.

Il primo SUV elettrico del mercato indonesiano è caratterizzato da un forte impatto visivo, con una carrozzeria interamente in alluminio, pensata per eccellere in termini di leggerezza e robustezza. La massa ridotta e il sistema di sospensioni a doppi bracci assicurano le prestazioni in termini di maneggevolezza in condizioni stradali impegnative.

Anche in termini di potenza, Jaecoo 6 EV offre prestazioni assicurate da una tecnologia di trazione integrale elettrica sei-in-uno e di un'accelerazione da 0 a 100 km/h in 6,5 secondi.

Il lancio in grande stile di Jaecoo 6 EV sul mercato indonesiano costituisce anche un'importante passo nel percorso di internazionalizzazione di Omoda & Jaecoo, oltre a rappresentare un nuovo capitolo nel percorso di espansione del brand nel mercato del sud-est asiatico dei veicoli elettrici oltre che sul mercato globale.



