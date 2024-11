Maserati GranTurismo Folgore: arriva la "110 ANNIVERSARIO"

Nasce Maserati GranTurismo Folgore "110 ANNIVERSARIO", la sportiva elettrica elegante e sostenibile, proposta a tiratura limitata, in un numero di esemplari pari agli anni compiuti della casa del Tridente. Sono due le configurazioni proposte, che saranno realizzate in 55 esemplari l'una.





Nello specifico, la prima presenta una livrea Rame Folgore, mentre la seconda un colore Blu Inchiostro. Su entrambe non mancano finiture dedicate e speciali cerchi con dettagli "black and copper". Mentre l'abitacolo sfoggia interni in Econyl denim con cuciture color rame, nel primo caso, o sellerie black con cuciture blu nel secondo.

La vettura realizzata in serie limitata, debutterà su strada all'interno dell'esclusivo programma della Tridente Experience: la due giorni Maserati che celebra l'importante anniversario insieme ai suoi ospiti ed ai clienti più appassionati. Inoltre, sarà protagonista sabato 30 novembre con uno unveiling presso lo showroom di Viale Ciro Menotti.

Il collegamento al mondo delle corse, sempre presente nel DNA di Maserati, è dato dal logo creato in esclusiva per l'anniversario, composto dal Tridente e seguito dalle cifre "110" posizionato sul montante posteriore della GranTurismo Folgore "110 ANNIVERSARIO". In pratica, si tratta del medesimo logo appannaggio della monoposto elettrica Tipo Folgore di Formula E che correrà nella prossima stagione a, partire dall'appuntamento di apertura, a San Paolo, in Brasile, fissato per il prossimo 7 dicembre.



