Lancio in India nuovi suv elettrici Mahindra BE 6e e XEV 9e

Con un'orgogliosa presentazione globale, che riflette la visione sintetizzata dallo slogan Unlimit India, Mahindra (noto anche per essere l'azionista di riferimento con il 76,06 % della torinese Pininfarina) ha avviato nel mercato indiano la commercializzazione dei nuovi suv delle due famiglie elettriche BE e XUV.





Il modello BE 6e e il suv coupé XEV 9e stabiliscono - secondo Mahindra - un punto di riferimento nell'innovazione globale con design, tecnologia e prestazioni ai massimi livelli nel mondo.

Sono le prime concretizzazioni del programma che Mahindra aveva annunciato nel 2022 e che prevede il lancio di cinque suv elettrici di cui quattro fra il 2024 e il 2026. Salvo ripensamenti dell'ultimo minuto dovrebbe trattarsi dei modelli XUV.8e, XUV.9e, BE.6e, BE.7e e BE.9e. Elemento comune delle due famiglie BE e XUV è l'architettura elettrica proprietaria INGLO, uno skateboard che supporta propulsori fino a 210 kW (285 Cv). L'accelerazione 0-100 km/h si realizza in 6,7 secondi per BE 6e mentre ne servono 6,8 per il più grande XEV 9e. Mahindra comunica inoltre che la ricarica rapida con colonnina da 175 kW permette di passare da 20 a 80% in meno di 20 min.

Altro elemento forte è MAIA (Mahindra Artificial Intelligence Architecture) che è, si legge nella nota, il sistema operativo automobilistico più veloce al mondo e realizzato per la categoria dei Software Defined Vehicle.

E' costruito su architettura di dominio di nuova generazione con backbone Ethernet 220 k DMIPS, 51 TOPS con oltre 80 miliardi di transistor e oltre 130 milioni di linee di codice.

Utilizza il chipset leader nel settore automobilistico Qualcomm Snapdragon 8295 con 24 GB di RAM, 128 GB di spazio di archiviazione e una GPU Adreno di sesta generazione ultraveloce per il dominio delle funzioni in abitacolo.

La presenza in MAIA di Wi-Fi 6.0, Bluetooth 5.2 e Quectel 5G consente connettività e aggiornamenti in tempo reale. Gli ADAS L2+ utilizzano chip Mobileye EyeQTM 6 con 2 GB di RAM e fotocamera da 8 MP.

Nei nuovi suv elettrici sono disponibili - di serie o a richiesta - oltre 60 App per musica, intrattenimento, film, podcast, shopping e produttività. Inoltre gli aggiornamenti over-the-air (OtA) assicurano, secondo quanto promette Mahindra, che sia BE 6e che XEV 9e possano evolvere e rimanere all'avanguardia per molti anni dopo l'acquisto.

"L'intuizione che ha ispirato questa idea è radicata nell'emozione umana più potente: l'amore, che è eterno, ispira le nostre scelte più profonde e definisce chi siamo - ha detto Veejay Nakra, presidente del settore automobilistico del Gruppo Mahindra & Mahindra (M&M) e ceo di Mahindra Electric Automobile Ltd - I nostri suv nativi elettrici, BE 6e e XEV 9e, sottolineano l'amore illimitato che porterà i nostri clienti a vivere una vita senza limiti, ricca di esperienze, e che li farà sentire vivi".

"Realizzati per una presenza imperdibile, una tecnologia senza pari e prestazioni senza pari - ha evidenziato Veejay Nakra durante il global reveal - i nostri suv elettrici stabiliranno nuovi parametri di riferimento globali" "BE 6e, con la sua silhouette audace e atletica e l'agilità ispirata alle corse, è progettato per coloro che cercano prestazioni e adrenalina, mentre XEV 9e con il suo design coupé suv più sobrio ed elegante, fonde perfettamente lusso e prestazioni".

Per il lancio in India Mahindra propone per il suv BE 6e prezzo che parte dal corrispettivo di 17.968 euro e per suv coupé XUV 9e dal corrispettivo di 20.820 euro. Per il primo con batteria da 59 kWh l'autonomia certificata è di 682 km mentre XUV 9e con pacco batteria da 79 kWh arriva a 656 km. Da notare che nel mercato interno Mahindra propone per i primi proprietari la garanzia a vita per entrambi i pacchi batteria.



